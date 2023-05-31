Çöp Adam 24. bölüm fragmanı

İşler iyice karışmışken, Tamer, Peri’yi kurtarmak için hayatta onu en çok ezen insanın yaptığı şantaja teslim olur. Bu sırada Peri, Aysel’le yaptığı bir konuşmanın ardından Tamer’i tehlikeye atmayı bile göze alarak çaresizce bir adım atar. Meryem ise altüst olmuş duygularıyla başa çıkmaya çalışırken, Yavuz’un sürpriz hamlesi, onu mutluluktan havaya uçurur. Fakat bu mutluluk sadece birkaç saniye sürecektir. Yalıdaki sorunlardan bunalan Tamer, gece geç saatlere kadar şirkette kalır. Bu kaçış, çok daha büyük sorunları beraberinde getirecektir.