Çöp Adam 24. bölüm fragmanı
Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu'nun başrollerde yer aldığı dizinin yeni bölümünü izlemek isteyenler arama motorlarında Çöp Adam son bölüm izle, Star Tv Çöp Adam yeni bölüm izle, 31 Mayıs Çarşamba Çöp Adam 24. bölüm full izle sorgulamaları yapıyor. Tüm merak edilenler haberimizde....
Gülseren Budayıcıoğlu'nun kaleminden çıkan ve daha ilk bölümüyle milyonları ekran başına kilitleyen Çöp Adam'ın 23. bölümünde neler yaşanacağı diziseverler tarafından merak ediliyor. Başrollerini Elçin Sangu ve Engin Altan Düzyatan'ın paylaştığı, gerçek bir hayat hikayesinden senaryoya uyarlanan Çöp Adam dizisi hakkında, arama motorlarında araştırılan Star TV Çöp Adam 23. bölümünün konusunu ve son bölümü haberimizde derledik.
ÇÖP ADAM KONUSU
Beklenmedik bir şekilde büyük bir servete konan yazılımcı Tamer'in, bankacı Peri'yi kaçırarak mahzene kapatmasıyla başlayan hikaye büyük bir aşkla son bulacak. Peri'yi kapattığı yerde ona bir dünya yaratan Tamer'in saplantısı, zaman içerisinde duygusal bir bağa dönüşecek.
ÇÖP ADAM 23. BÖLÜM ÖZETİ
Peri, suçsuz olduğunu anlatmaya çalışsa da Tamer’i ikna etmeyi başaramaz. Bülent hastaneye kaldırılır ve artık Peri’nin tek umudu Bülent’in iyileşip gerçekleri anlatmasıdır. Ancak işler beklediği gibi gitmez. Bu sırada hiç ummadığı biri Peri’nin masumiyetine inanır.
İşler iyice karışmışken, Tamer, Peri’yi kurtarmak için hayatta onu en çok ezen insanın yaptığı şantaja teslim olur. Bu sırada Peri, Aysel’le yaptığı bir konuşmanın ardından Tamer’i tehlikeye atmayı bile göze alarak çaresizce bir adım atar. Meryem ise altüst olmuş duygularıyla başa çıkmaya çalışırken, Yavuz’un sürpriz hamlesi, onu mutluluktan havaya uçurur. Fakat bu mutluluk sadece birkaç saniye sürecektir. Yalıdaki sorunlardan bunalan Tamer, gece geç saatlere kadar şirkette kalır. Bu kaçış, çok daha büyük sorunları beraberinde getirecektir.