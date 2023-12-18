Çözüme Ortak Ol Ulusal Kanal'a Güç Ver

Ulusal Kanal'ın yayın hayatına devam etmesi için 25 Aralık’ta TÜRKSAT’A 2 milyon lira ödeme yapması gerekiyor. Görev Vakfı Başkanı Erkan Önsel, "Çözüme Ortak Ol" kampanyasıyla ilgili son durumu paylaştı.

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Öncelikli hedefin TÜRKSAT borcunu ödemek olduğunu söyleyen Önsel, 35 Milyon liralık hedefe de ulaşılacağını vurguladı. Herkesi göreve davet etti.

"Çözüme Ortak Ol" kampanyasına ortaklık büyüyor. Acil olarak Ulusal Kanal'ın 25 Aralık’ta TÜRKSAT’A 2 milyon lira ödeme yapması şart.

Görev Vakfı Başkanı Erkan Önsel, "Çözüme Ortak Ol" kampanyasıyla ilgili son durum hakkında bilgi verdi. Gelinen aşamayı anlattı.

Kampanya sürecinde ortaya konulan 35 Milyon liralık hedefe de ulaşılacağını vurgulandı.

Sizde çözüme ortak olmak için 0212 245 81 81-0534 646 09 19- 0534 364 23 24 numaralarını arayarak iletişime geçebilirsiniz.

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