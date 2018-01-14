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Çukur 12. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Çukur'un yeni bölümünde neler olacak?

Show TV'de ekrana gelen Çukur'un 12. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Çukur'un 12. bölümünde neler olacak? Yamaç’ın Sena'ya söylediği gibi "ölene kadar mutlu" yaşayacaklarını düşünen genç sevgililerin arasına Yamaç’ın geçmişte bıraktığını düşündüğü ailesi girer. Sena, Yamaç’ın peşinden bu ailenin içine girerken ikisi de hayatlarında bir daha hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını bilmemektedir. Çukur 15 Ocak 2018 Pazartesi akşamı Show TV'de...

Çukur 12. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Çukur'un yeni bölümünde neler olacak?

Show TV'de ekrana gelen Çukur'un 12. yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

Peki Çukur'un 12. bölümünde neler olacak?

Yeni bölümün tanıtımı şöyle;
İstanbul'un suçla özdeşleşmiş mahallesi Çukur'un kontrolü Koçova ailesinin elindedir ve ailenin kendine göre kuralları vardır. Bu kurallardan bir tanesi de uyuşturucu yasağıdır. Çukur'da uyuşturucu üretilmez, kullanılmaz, satılmaz. Fakat oyuna yeni dahil olan bir grup bu yasağı delmeye kararlıdır. Önce Koçovalılarla anlaşma yoluna giderler, olmayınca ise var güçleriyle mahalleye ve aileye saldırırlar. Tam aileyi diz çöktürdüklerini düşündükleri sırada öngöremedikleri bir gelişme olur. Kartlar yeniden dağıtılacaktır. Yamaç kendini sadece kendi istediği gibi yaşamaya odaklamış, yarını düşünmeyen genç bir adamdır. Bir gece kendisi kadar, yaralı, tehlikeli ama bir o kadar da güzel bir genç kadınla tanışır. Kadının adı Sena’dır. Kısa sürede birbirlerine aşık olurlar ve evlenirler. Yamaç’ın Sena'ya söylediği gibi "ölene kadar mutlu" yaşayacaklarını düşünen genç sevgililerin arasına Yamaç’ın geçmişte bıraktığını düşündüğü ailesi girer. Sena, Yamaç’ın peşinden bu ailenin içine girerken ikisi de hayatlarında bir daha hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını bilmemektedir.


İşte tanıtım videosu
 

Etiketler; #çukur
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