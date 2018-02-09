Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşan Çukur'un yeni bölüm fragmanı dizinin YouTube kanalında yayınlandı. Çukur'un yeni bölümünde neler olacak?

Show TV'de ekrana gelen Çukur dizisinin yeni fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm fragmanında Yamaç her şeyi itiraf ediyor.



Yeni bölümün fragmanında İdris, Yamaç'tan 24 saat içinde Vartolu'yu göndermesini istiyor. "Bu herif bu mahalleyi terk edecek ister tabutta, ister yürüyerek" sözlerinin üzerine Yamaç, Vartolu'nun karşısına çıkıyor. Vartolu, "Ben buradayım gelsin indirsin" sözleriyle hodri meydan okuyunca ikili arasında büyük kavga başlıyor.



​Vartolu'nun, "Sen hiçbir şey bilmiyorsun, konuşma" diye bağırması üzerine Yamaç "Biliyorum Salih, biliyorum babamın oğlu" diyerek gerçeği bildiğini bağırıyor.







Oyuncu Kadrosu

Yamaç: Aras Bulut

İynemli Sena: Dilan Çiçek

Deniz İdris: Ercan Kesal

Sultan: Perihan Savaş

Vartolu: Erkan Kolçak

Köstendil Selim: Öner Erkan

Aliço: Rıza Kocaoğlu

Muhittin: Nebil Sayın

Celasun: Kubilay Aka