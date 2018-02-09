"Hem Afrin'i hem de Ege'yi kontrol edebilecek güce sahibiz"
"PYD'nin 400 DEAŞ'lıyı serbest bıraktığı teyit edildi"
PYD-PKK'lı teröristler Türk jetlerinden kaçamadı
PYD-PKK'lı teröristler Türk jetlerinden kaçamadı
'Sarallar' çetesine operasyon: Çok sayıda gözaltı var
'Sarallar' çetesine operasyon: Çok sayıda gözaltı var

Çukur 16. Bölüm yeni fragmanı! Çukur 16. bölümde neler oluyor

Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşan Çukur'un yeni bölüm fragmanı dizinin YouTube kanalında yayınlandı. Çukur'un yeni bölümünde neler olacak?

Çukur 16. Bölüm yeni fragmanı! Çukur 16. bölümde neler oluyor

Show TV'de ekrana gelen Çukur dizisinin yeni fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm fragmanında Yamaç her şeyi itiraf ediyor.

Yeni bölümün fragmanında İdris, Yamaç'tan 24 saat içinde Vartolu'yu göndermesini istiyor. "Bu herif bu mahalleyi terk edecek ister tabutta, ister yürüyerek" sözlerinin üzerine Yamaç, Vartolu'nun karşısına çıkıyor. Vartolu, "Ben buradayım gelsin indirsin" sözleriyle hodri meydan okuyunca ikili arasında büyük kavga başlıyor.

​Vartolu'nun, "Sen hiçbir şey bilmiyorsun, konuşma" diye bağırması üzerine Yamaç "Biliyorum Salih, biliyorum babamın oğlu" diyerek gerçeği bildiğini bağırıyor.

 

Oyuncu Kadrosu
Yamaç: Aras Bulut
İynemli Sena: Dilan Çiçek
Deniz İdris: Ercan Kesal
Sultan: Perihan Savaş
Vartolu: Erkan Kolçak
Köstendil Selim: Öner Erkan
Aliço: Rıza Kocaoğlu
Muhittin: Nebil Sayın
Celasun: Kubilay Aka

Etiketler; #çukur
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.