Show TV'de izleyiciyle buluşan Çukur'un 17. bölümünün fragmanından ilginç görüntüler Vartolu Sadettin ölmedi mi sorusunu akıllara getirdi. Peki Vartolu Sadettin yaşıyor mu? Alperen Duymaz da Çukur'un kadrosuna dahil oldu. Alperen Duymaz, Komiser Emrah karakteriyle dizide yer alacak. Bodrum Masalı dizisindeki Ateş rolüyle yıldızı parlayan Alperen Duymaz, Çukur'un 19 Şubat'ta yayınlanacak bölümde Komiser Emrah rolüyle seyirci karşısına çıkacak.

Çukur'un 17. bölümünde Vartolu Sadettin'in tabutu adamlarını omuzlarında taşınıp uğurlama merasimi düzenleniyor.



Celasun, Selim,Yamaç karakterlerinin fragmanda şüpheci tavırları bu düşünceyi güçlendiriyor. Yamaç'ın annesi Sultan, Yamaç'ın elini öpüp 'oğlumun intikamını aldın' dediğinde Yamaç mahçup tavırlarla dikkat çekiyor. Sadece Yamaç mı? Celasun, Yamaç'a ve Çukur'a olan sadakat duygusunu Vartolu meselesinde de göstermişe benziyor. Çatışma sırasında Vartoluyu çıkartmak istemesi bunun bir örneği. 'Acaba Yamaç ile Celasun Vartolu'nun yaşaması için bir plan mı yaptı?' sorusunu sorduruyor. Selim'e gelince. Selim, abisi Kahraman'ın ölümünü kendi menfaatleri uğruna harcadığını gerçeğini biliyor. Haliyle büyük vicdan azabı duyan Selim bir yerden Vartolu'nun kardeşi olduğunu öğreniyor ve Beyfendinin Vartolu'yu öldüreceği haberini Yamaç'ın kulağına fısıldıyor.



İşte Çukur 17. yeni bölüm fragmanı;



Çukur dizisinin 17. fragmanında diziye yeni bir karakter giriyor. Anlaşıldığı üzere polis memuru bu karakter sıradan bir görev aşkıyla Çukur'da görev yapma iddiası taşımıyor. Belli ki Çukur'la geçmişte bir bağlantısı var. Fragmanda İdris “Doğu’dan tayinini çıkartmışlar İstanbul’a. Belalı biri belli ki. Sınırsız yetki, hiç iyi olmadı bu!” sözleriyle endişesini belli ediyor. Gizemli kişinin “Artık Çukur’a polis de girer ben de girerim!” sözleriyle Yamaç’a meydan okuduğu tanıtımda, İdris’e takılan kelepçe merakı arttırıyor.

Yeni karakter yeni algı! Ama Vartolu aklımızın bir köşesinde. Bu ve ileriki bölümlerde Sadiş'i dikkatli takip etmek gerekiyor. Bilindiği üzere Sadiş Vartolu'nun küçüklük aşkı.

