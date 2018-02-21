Show TV'de izleyiciyle buluşan Çukur'un 18. bölümünden ilk sahne yayınlandı. Yayınlanan ilk sahnede Vartolu Sadettin'in adamı Medet, Yamaç'ı vurmak isterken, Selim'i sırtından vuruyor. Çukur'un yeni bölümde neler yaşanacak? İşte Çukur son bölümde yaşananlar ve yeni bölümden ilk sahne Selim ölecek mi?

Çukur'un 18. bölümünden ilk sahne dizinin YouTube hesabından yayınlandı. Yeni bölümden ilk görüntüde Vartolu Sadettin'in adamı Medet, Yamaç'a silah doğrultuyor.



Silahı gören Selim, Yamaç'ı iterek merminin hedefi oluyor. Selim'in sırtından vurulmasından sonra Çaycı Muhittin, Medet'in üzerine atlayarak etkisiz hale getiriyor.



Yamaç Selim'in adamından arabayı getirmesini istiyor.



Yamaç, Medet'e silah doğrultan adamı Kemal'e, "Kemal ona dokunma" diye sesleniyor.



Selim'e sarılan Yamaç, "Hayır" diye bağırıyor.





İşte yeni bölümden ilk sahne;







Özür dilendi

Komiser Emrah rolüne hayat veren Alperen Duymaz'ın Çukur dizisinde trafik polisine karşı terbiyesiz davranışlarda bulunması sosyal medyada büyük tepki toplamıştı. Trafik polisi o esnada ceza yazmak üzere durdurmasının ardından Emrah Komiser öfkelenerek araçtan iner ve trafik polisinin önüne harita açıp yer seçer, sonrasında kendisini Kars Digor'a göndereceğini söyleyerek rest çeker. Bu sahnenin yayınlanmasıyla birlikte Çukur izleyicisinin sosyal medyada ağır eleştirilerine neden oldu



O sahne sonrasında yeni bölümün tanıtımında polisten özür dilendi.

