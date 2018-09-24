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Çukur 2. sezon 2. ön izleme yayınlandı! Medet yaşıyor mu?

Show TV'de izleyiciyle buluşan Çukur'da büyük sürpriz izleyiciyi bekliyor.

Çukur 2. sezon 2. ön izleme yayınlandı! Medet yaşıyor mu?

Bu akşam  35. bölümü ekrana gelecek olan Çukur dizisinde bir sürpriz izleyiciyi bekliyor.

Yeni sezonun ilk bölümünde ortaya çıkmayan Medet, 2. bölümde ortaya çıkacak.

Medet’in ölmediği yeni ön izlemede belli oldu. Yatacak yer karşılığında çalıştığı bir pavyonda ‘Nemrudun kızı’ türküsünün çalmasına çok sinirlenen Medet, bir anda çalgıcıların üstüne yürüyor ve çalıştığı yerden karga tulumba atılıyor.

 

Etiketler; #çukur
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