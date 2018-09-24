Show TV'de izleyiciyle buluşan Çukur'da büyük sürpriz izleyiciyi bekliyor.

Bu akşam 35. bölümü ekrana gelecek olan Çukur dizisinde bir sürpriz izleyiciyi bekliyor.



Yeni sezonun ilk bölümünde ortaya çıkmayan Medet, 2. bölümde ortaya çıkacak.



Medet’in ölmediği yeni ön izlemede belli oldu. Yatacak yer karşılığında çalıştığı bir pavyonda ‘Nemrudun kızı’ türküsünün çalmasına çok sinirlenen Medet, bir anda çalgıcıların üstüne yürüyor ve çalıştığı yerden karga tulumba atılıyor.



