Ekranların sevilen dizisi Çukur bu akşam yeni bölümüyle izleyiciyle buluşuyor. Dizinin merakla beklenen 25. bölüm 2. fragmanı yayınlandı.

Son dönemin en çok konuşulan dizilerinden Çukur'un 25. bölüm 2. fragmanı takipçileriyle paylaşıldı. Heyecan dolu dizinin bu akşam yayınlanacak yeni bölümünde tansiyon yükseliyor. Çukur'un yeni bölüme dair önemli ipuçları içeren fragmanında Nazım, Emrah ve Vartolu'nun buluşması dikkat çekiyor. Ayrıca fragmanın sonundan Vartolu'nun söylediği 'Yeni bir nizam kuruluyor, bizler bir tarafındayız eskiler de eskide kaldılar' sözleri seyircileri heyecanlandırdı. Peki, Çukur'un yeni bölüm fragmanında başka neler var? Çukur 25. bölümünde neler olacak?



YENİ BÖLÜM FRAGMANI



İzleyicilerine her hafta heyecan dolu dakikalar yaşatan ve gittikçe gerilimin dozunu arttıran Çukur'un merakla beklenen 25. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Son bölümde yaşanan önemli gelişmelerin ardından seyircilerin araştırdığı yeni bölüm 1. fragmanı geçtiğimiz günlerde izleyicilerle paylaşılmıştı. Yeni bölümde işlenecek konulara dair önemli mesajlar veren fragmanda en dikkat çeken sahne şüphesiz Vartolu'nun yeni bir düzen kurulacağına dair söylediği sözler oldu. İşte, Çukur'un 25. bölüm fragmanları ve yeni bölüme dair kısa bir özet...



SULTAN'DAN ŞOK SÖZLER



Çukur'un ekranlara gelen 24. son bölümünde yaşanan gelişmeler hala hafızlardaki izlerini korurken 25. yeni bölüm fragman izleyicilerle paylaşıldı. Başrollerinde, Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Erkan Kolçak Köstendil, Mustafa Üstündağ ve Ercan Kesal gibi önemli isimlerin yer aldığı Çukur dizisinin yayınlanacak yeni bölümünde; Sultan’ın İdris’e “Ben bu bacaklarla 40 yıl sana hizmet ettim. Ama şimdi benim işime yaramıyorlar, al senin olsun!” sözleri dikkat çekiyor. Yamaç’a dönen ve “Beni kötürüm bırakan o adam mezara girmedikçe sana sütümü helal etmeyeceğim Yamaç!” diyerek çok ağır konuşan Sultan, karşısında Medet’i buluyor. Yamaç, Medet’e yönelttiği silahla son kararı Sultan’a bırakırken, duyulan silah sesi merakı arttırıyor.



VARTOLU GÖZÜNÜ KARARTTI



Öte yandan, Çukur’da yeni taraflar oluşur. Sultan’ın vurulması, Koçovalılar ile Vartolu-Medet arasındaki mücadeleyi kızıştırır. Bacakları tutmayan Sultan’ın kararı nettir; onu bu hale getiren Medet öldürülecektir. Sultan ile Medet’in yüzleşmesinde çekilen silah, gerilimi tırmandıracak. Sultan ile Medet arasında kalan Yamaç’ın ne yapacağı ise merakla beklenecek. Yaşanılan üzücü olaylar, Koçovalı Ailesi’ni uzun zaman sonra aynı sofrada buluşturur. Sultan’ın durumundan ötürü günah keçisi ilan edilen Vartolu ise gözünü karartır ve yeniden eski güçlü günlerine dönmek üzere adım atar. Nazım ve Emrah ile görüşen Vartolu’nun seçeceği taraf beraberinde geçmişte yaşanan mücadeleyi yeniden alevlendirir.



İPLER NAZIM'IN ELİNDE



Çukur’un 24. bölümünde; Saadet’in Vartolu’ya olan masum aşkı, Koçovalı evinde hayati bir gelişmeye yol açar. Gözünü intikam hırsı bürüyen Nedret, elinde silahla Vartolu’nun kapısına dayanır. Ancak yanlış zaman ve yanlış yer silahtan çıkan kurşunun Sultan’a isabet etmesine yol açar. Bu kaza kurşunu Koçovalıları alt üst eder. Sultan yaşam savaşı verirken Baykal ve Elvis’in ölümüyle tüm ipleri eline geçiren Nazım’ın nasıl bir hamlede bulunacağı merak uyandıracak. Yamaç’ın Emrah’la öğrendiği gerçeğin, Sena’yla olan ilişkisini nasıl etkileyeceği ise büyük bir soru işareti yaratacak.