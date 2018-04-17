Son dönemin en çok izlenen dizilerinden Çukur 25. son bölümüyle yine reyting rekorları kırdı. Heyecan dolu 25. bölümün ardından 26. yeni bölümün ilk fragmanı da izleyiciyle paylaşıldı.

Çukur dizisinin dün akşam yayınlanan 25. bölümünün ardından yeni bölümden ilk sahne geldi. Sevilen dizi Çukur'un 26. bölüm ilk fragmanı yayınlandı.



Çukur fragman, Çukur 26. yeni fragmanı, Çukur 25. son bölüm özeti haberimizde. Çukur 25. son bölüm ardından Çukur 26. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Peki Çukur 25. son bölümde neler yaşandı? Show Tv ekranlarında yayınlanan ve her hafta izlenme rekorları kıran Çukur dizisi bu hafta da nefes kesti. İzleyicinin soluksuz izlediği diziye bu hafta; Sultan ile Medet'in arasındaki çekişme damgasını vurdu. Gözünü karartan Vartolu yine kötülüğü seçer. Sena'nın abisinin Yamaç hakkında söyledikleri Sena'nın aklını karıştırır. Peki Sena ne yapacak, Medet ölecek mi? Çukur fragman, Çukur izle, Çukur 26. yeni fragman, Çukur 26. son bölüm özeti gibi sorgulamalarınızın cevabı burada. İşte Çukur fragman ve Çukur som bölüm özeti



VARTOLU TARAFINI SEÇTİ



Çukur 25. son bölümde yine nefesler tutuldu.Peki Çukur son bölümde neler yaşandı?Çukur son bölüm özeti haberimizde. Çukur son bölümde;Çukur’da yeni taraflar oluşur. Sultan’ın vurulması, Koçovalılar ile Vartolu-Medet arasındaki mücadeleyi kızıştırır. Bacakları tutmayan Sultan’ın kararı nettir; onu bu hale getiren Medet öldürülecektir. Sultan ile Medet’in yüzleşmesinde çekilen silah, gerilimi tırmandıracak. Sultan ile Medet arasında kalan Yamaç’ın ne yapacağı ise merakla beklenecek. Yaşanılan üzücü olaylar, Koçovalı Ailesi’ni uzun zaman sonra aynı sofrada buluşturur. Sultan’ın durumundan ötürü Vartolu ise gözünü karartır ve yeniden eski güçlü günlerine dönmek üzere adım atar. Nazım ve Emrah ile görüşen Vartolu’nun seçeceği taraf beraberinde geçmişte yaşanan mücadeleyi yeniden alevlendirir.



