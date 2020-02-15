Çukur 3. sezon 21. bölüm fragman izle... Çukur 20. bölümde neler yaşandı? (Çukur 87. bölüm)

Çukur'un dün akşam yayınlanan yeni bölümünde; Çağatay bütün gücüyle Çukur’un üstüne yürümeye devam ederken yaptıklarından sadece Koçovalı erkekler değil Koçovalı kadınlar da etkilenecek. Selim, Cumali ve Akın etkisiz hale gelince Çukur’u kimin koruyacağı merak konusu olacak. Çukur halkı giderek çaresizleşirken Çağatay, Yamaç’ın hayatına karşılık para ödülü koyacak.

Yamaç ve onu korumaya çalışan Vartolu bir anda kendilerini hedef tahtasında bulacak ve para için kendilerine saldıranlarla amansız bir köşe kapmaca oynayacak. Heyecan ve aksiyon dolu anlar seyirciyi ekran başına kilitleyecek. Çukur’da yaşanan gelişmeler Karaca’yı derinden etkilerken onu korumaya çalışan Azer’le aralarında bir yakınlaşma yaşanacak. Çağatay, Yamaç'ı giderek daha çok sıkıştırırken Yamaç ise Efsun'a sığınacak.

ÇUKUR 3. SEZON 21. BÖLÜM FRAGMANI

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