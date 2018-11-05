Show TV'de izleyiciyle buluşan Çukur'un 41. yeni bölümünden ilk sahne geldi mi, Çukur yeni fragman yayınlandı mı? Çukur'un 41. bölümünde neler olacak? Cumali'nin planı ne, Celasun yeniden ekibe dahil oldu mu?

Çukur'un 41. yeni bölümünden ilk sahne geldi mi, Çukur yeni fragman yayınlandı mı?



Yeni bölümde Cumali ve Celasun beraber operasyona çıkıyor. Cumali Celasun'a "Sen uçmayı bilir misin damat" diye soruyor, Celasun da kafa sallıyor. Mekanın iyi korunduğunu söyleyen Vartolu'ya Yamaç "sıkıntı yok, zaten biz oaraya yerden girmeyeceğiz" karşılığını veriyor.



Cumali Celasun'a "Damat kurt sürüye gece iner" diyor ve operasyon başlıyor.



40. bölümde neler oldu?

Çukur'un 40. bölümünde Selim babasının karışına çıkıyor.



İdris Selim'e "sen bizi yaşıyor sanıyorsun değil mi, biz sadece nefes alıp veriyoruz. Ne istiyorsun benden" diyor. Selim ise "beni neden istemedin baba" diye soruyor.



Vartolu Sadettin Yamaç'ın sözünü dinlemeyip Medet ile birlikte tünelden Afgan'ın evine giriyor ve esir düşüyor. Vartolu'un yakalandığını anlayan Yamaç arkasından gidiyor ve Afgan ile karşılaşıyor. Afgan ise çocuğunu kurtarması karşılığında Vartolu ve Medet'i bırakacağı sözünü veriyor.



Cumali'yi kurtarmaya giden Yamaç Çeto'yu da alıyor ve Masum'un karşısına çıkıp pazarlık yapıyor. Masum'a Afgan'ın çocuğunu vermesi karşılığında Çeto'yu bırakacağını söylüyor. Afgan'ın çocuğunu alan Yamaç Çeto'yu arabadan atıp Afgan'ın yanına gidiyor. Cumali ile birlikte Vatolu ve Medet'i alıyor.



Öte yandan dizide Karakuzalar arasında da ayrışma yaşanıyor. Masum ve Çeto balkonda konuşurken Ersoy'un kendilerini dinlediğini farkediyor. Ersoy'un Karakuzular'ın bilgisi dışında lüks araba aldığı ortaya çıkıyor. Lüks arabayı teslim aldıktan sonra yola çıkna Ersoy Yamaç'a yakalanıyor. Ve böylece dizinin 40. bölümü son buluyor.



Çukur'un 41. bölüm ön izleme ve fragmanı yayınlandıktan sonra haberimizde olacak.

