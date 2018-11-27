Show TV'de izleyiciyle buluşan Çukur'un 44. bölümünde neler yaşandı?

Show TV'de izleyiciyle buluşan Çukur'un 44. bölümünde duygusal anlar yaşandı.



Mahsun Karakuzuları toplar ve “Biz kardeşiz, sırrımızı ele söylemeyiz” sözleri ile, Ersoy'un vurulmasının cezasını birilerinin ödemesi gerektiğini söyler. Ersoy Yamaç tarafından vuruduktan sonra ameliyatan çıkmıştır. Yamaç, Ersoy'u ziyarete gelir. Ondan yeni bilgiler vermesini ister. Çeto ve Mahsun Ersoy'u hastanede ziyarete giderler. Çeto Ersoy'a hediye verir ve “aramıza hoş geldin” der.



Meke babasının Çukur'a defnedilemediğini söylemesi üzerine Yamaç cenazeyi Çukur'a defnetmek için hazırlıkları yaptı ve cenaze Çukur'a gömüldü.



Cumali anne ve babasını ziyarete gitti. Cumali'yi karşısında gören Sultan eski haline döndü ve ayağa kalktı. Cumali'yi karşısında gören İdris önce tokat attı sonra sarılıp ağladılar.



Saadet çocuğu doğurdu

Saadet'in sancıları başlamıştır. Çeto ve Mahsun kilitli olduğu odaya girerler. Saadet'in doğum sancılarını pek de önemsemezler. Doğum sancıları tutan Saadet'in suyu gelir ve hastaneye kaldırılır. Saat doğum yaptı.



Vartolu Yamaç'a tek başına halletmesi gereken bir iş olduğunu söyler. Yamaç'a yaşananları anlatır. Yamaç Ersoy'dan aldığı bir bilgi doğrultusunda Vartolu'ya Karakuzuların uyuşturucu yapmak için hammadde alabilecekleri yerleri araştıracaklarını söyler. Çeto hastanede Mahsun'a içlerinden birilerinin kesinlikle konuştuğunu söyler. Mahsun mesajı aldığını söyleyerek yanından ayrılır. Yamaç ve Vartolu Karakuzuların hammaddeyi temin ettikleri bulabileceklerini tahmin ettikleri yerlerden birinde oradakilerle kavga ederler.



Mahsun'a gelen bir telefonda Yamaç ve Sena'nın Çukur'da olduğu haberi gelir. Meliha ile arasında olan bitenden sonra mahalle kahvesine gelen İdris, Meliha'nın söylediklerini düşünür ardından söylediği çayı içmeden çıkar gider.



Emmi İdris'in söylediklerinin ardından mahalleliye kendi başına yardım etmeye karar verir ve harekete geçer. Ancak İdris, Meliha’nın sözleri ve ardından attığı tokatla kendine gelir ve Emmi'nin birini bulmak için gittiği bir pavyonda onu ve Selim'i bulur. Pavyondakilerle eski günlerdeki gibi kavgaya tutuşurlar.





