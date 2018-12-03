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Çukur 45. yeni bölüm fragmanı

Show TV'de izleyiciyle buluşan Çukur'un yeni bölümünde dikkat çeken gelişmeler yaşanacak

Çukur 45. yeni bölüm fragmanı

Show TV'de her pazartesi 21:00'de izleyiciyle buluşan Çukur'un yeni bölümünde dikkat çeken gelişmeler izleyicileri bekliyor.

Yeni bölümde neler olacak?
Mahsun ve adamları Yamaç ve Cumali’nin kaldığını zannettikleri eve baskın düzenliyorlar. Celasun kanlar içinde annesinin kapısına bırakılıyor.

Çeto’nun ise bambaşka bir planı var. Bunun için Çukur’daki bütün çocukları topluyor.

Cumali ise Yamaç’ı arayıp Çukur’a gittiğini o çocukları kimseye harcatmayacağını söylüyor.

Yayınlanan ikinci fragmanda ise Çeto rövanş peşinde. Mahsun Sena'nın kapısını çalıyor.

Vartolu'nun Çeto'ya silah çektiği an gerilimin dozunu yükseltiyor...


 

Etiketler; #çukur
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