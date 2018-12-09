Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur dizisinin merakla beklenen yeni bölüm 46. bölüm 2. tanıtımı yayınlandı.

Show TV'de izleyiciyle buluşan Çukur'un 46. bölüm 2. tanıtımı yayınlandı.



Yamaç ve annesi Sultan’ın kavuştuğu duygusal anların ekrana geldiği tanıtımda Koçovalılar, Karakuzuların elinde olan Çukur’un çocuklarını almak için harekete geçerken, “Çukur’u alamayacaksanız girmeyin!” sözleri dikkat çekiyor.



Geçen bölüm neler olmuştu?

Bu sırada Yamaç’ı Karakuzulardan bazı kişiler takip etmektedir. Onu bir alt geçitte sıkıştırılar. Yamaç ellerini kaldırır. Tam o sırada Kemal ve diğerleri adamlara saldırarak onları etkisiz hale getirirler. Etkisiz hale getirdikleri adamları kaldıkları eve taşıyıp kendi yataklarına yatırırlar.



Mahsun ve Karakuzular, Yamaç ve Cumali’nin kaldıkları eve baskın yaparlar. Odalarda yatanlara kurşun yağdırırlar. Ancak Mahsun’u şoke eden bir olay olur. Kurşun yağdırdıkları Karakuzulardır. Karakuzuların baskın yapacağını Celasun Yamaç’a haber vermiştir.

