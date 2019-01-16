Show TV'de izleyiciyle buluşan Çukur'un 49. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Medet'in “Çaresizlik insana her şeyi yaptırıyormuş!” sözleri dikkat çekti. Yamaç'ı vuran Medet mi?. Yamaç öldü mü? Selim ve Çeto öldü mü? Çukur 2. Sezon 16. Bölüm Fragmanı. İşte Çukur'un yeni bölüm fragmanı...

Show TV'de izleyiciyle buluşan Çukur'un 49. yeni bölüm dizinin soyal medya hesaplarından paylaşıldı.



Medet'in hastane koridorunda söylediği "Çaresizlik insana her şeyi yaptırıyormuş!" sözleri dikkat çekti.



Yayınlanan fragmana göre, Cumali ve Vartolu Saddettin kavgası şimdilik askıya alınmışa benziyor.



Çeto ve Vartolu’nun karşı karşıya geldiği anlar heyecanı yükseltiyor.



İşte Çukur'un yeni bölümünde yaşanacaklar;

Yamaç’ın vurulmasıyla perişan olan İdris’in gözyaşlarına hakim olamadığı sahnede “Yamaç’ımı vurmuşlar!” sözleri izleyenleri derinden etkilerken, kardeşinin vurulduğunu öğrenen Cumali intikam yemini ediyor. Yamaç öldü mü, Yamaç’ı kim vurdu sorularının cevabı beklenirken, Metin’le dertleşen Medet’in “Çaresizlik insana her şeyi yaptırıyormuş!” sözleri dikkat çekiyor. Yamaç’ın yaşam savaşı verdiği, Selim’in Cumali’ye sert çıktığı, Çukur’da tüm dengelerin alt üst olduğu tanıtımda Çeto ve Vartolu’nun karşı karşıya geldiği anlar heyecanı yükseltiyor. İkilinin çektiği silahlar gerilimi artırırken, kısa bir aradan sonra ekrana gelecek yeni bölümde yaşanacaklar merakla bekleniyor.

