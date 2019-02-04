Show TV'de ekrana gelen Çukur'un 51. bölümünde Yamaç'ı vuran belli oldu mu? "Yamaç kim vurdu" sorusu bugün yanıt buluyor. Yamaç'ı kim vurdu, hain kim? Yamaç iyileşti mi? Çukur'da çalan yeni müzik ne? Çukur yeni şarkı

Yeni bölümde neler oldu?

Hastaneden çıkan Yamaç Çukur'a dönüyor ve Cumali, Varolu'nun kavgasına müdahale ediyor. Ferhat ve Meke'nin kavgasına müdahale eden Yamaç ansızın yere yığılıyor.

Yamaç'ın hastanede olmadığını gören Sena, İdris ve Emmi'ye hesap soruyor. Fenalaşan Yamaç hastaneye kaldırıldı.

Sena Cumali ve Vartolu'ya Yamaç'tan uzak durun diye bağırıyor. Cumali ve Vartolu'yu mezarlığa çağıran İdris, "kaldığınız yerden devam edin" diye bağırdı. İdris, Cumali ve Vartolu'ya tokat attı.

İdirs Vartolu'ya "bugün olsa Kahraman'ı tekrar vurur muydun" diye sordu. Vartolu "asla yapmazdım baba" yanıtı verdi. Vartolu "şimdi pişmanım desem ne fayda, gideni geri getirebilecek mi" dedi.

Çeto ve Masum'un Çukur planları devam ediyor.

İdris'in "ben ölünceye kadar bu konu bitmiştir, ben öldükteb sonra ne yaparsanız yapın" demesinin ardından Vartolu ve Cumali mezarlıktan ayrıldı.

Sena hastanede yatan Yamaç'ın başında göz yaşı döküyor. Gözlerini açan Yamaç "canım" diye sesleniyor.

Selim'i karşısına alan İdris, "sen kendine acırsan kimse sana acımaz" dedi ve sarıldı. İdirs, Selim'e "benim oğlumsun" dedi.

Temizlik malzemelerini toparlayan Sultan gelinlerine "evimize dönüyoruz" dedi. Gelinlerini de yanına alan Sultan Çukur'a geri dönüyor. Yıldız'ın evde temizlik yaptığını gören Cumali şaşırıyor.



Yamaç'ı vuran Meke mi, Kemal mi yoksa Metin mi?

Aliço'nun yanına giden Selim, "sana teşekkür etmeye geldim" dedi. Selim Aliço'ya "senin yardımına ihtiyacım var" dedi.

Selim, "sen Yamaç'ın vurulduğu gece mahallede miydin" diye sordu. Aliço o gece, "Meke o gece ayakkabısında çamur vardı. Ayakkabısından çamur çıkardı" dedi. Aliço "bir de Kemal vardı, Kemal hızlı hızlı evine gidiyordu" dedi. O sırada Kemal Aliço'nun barakasına geldi. Selim Kemal'e Metin nerde diye sordu. Kemal "abim hasta abi, tüm gece kustu durdu" dedi.



Ferhat ile Meke barıştı

Berber malzemeleri alan Ferhat kamyonete yükleyip Meke'nin yanına gitti. Meke malzemeleri kabul etti ve Ferhat ile barıştı.





Yeni bölümde neler olacak?

Çeto’nun, Koçovalı Ailesi’nin bir üyesinin karşısına çıkması, mücadelenin seyrini değiştiriyor.



Koçovalılar, Yamaç’ın sağlığının giderek iyiye gittiğine sevinirken Yamaç’ın aldığı bir karar, onu yeniden tehlikeye sürükleyecek. Cumali ve Vartolu, Sena’nın beklenmedik bir yüzüyle karşılaşacak. Yamaç’ı vuranın açığa çıkacağı bu bölümde, sürpriz gerçek izleyenleri şoke edecek. Yamaç iyileşmeye çalışırken ve mahallenin gerilimine Salih ile Cumali arasındaki münasebet de eklenince Selim, dengeleri korumak adına köprü olacak. İdris, Salih ile Cumali’nin arasındaki mücadelenin artık sona ermesi için iki kardeşi karşı karşıya getirecek. Komşusu sandığı kişinin aslında Mahsun olduğunu öğrenen Sena, Mahsun’la yüzleşecek. Hayatına dair çok büyük bir gerçeği öğrenen Meliha ise Sultan ile karşı karşıya gelecek. Çeto’nun, Koçovalı Ailesi’nin bir üyesinin karşısına çıkması, mücadelenin seyrini değiştirecek.