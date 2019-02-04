Show TV'de ekrana gelen Çukur'un 51. bölümünde Yamaç'ı vuran belli oldu mu? "Yamaç kim vurdu" sorusu bugün yanıt buluyor

Yeni bölümde neler olacak?



Çeto’nun, Koçovalı Ailesi’nin bir üyesinin karşısına çıkması, mücadelenin seyrini değiştiriyor.



Koçovalılar, Yamaç’ın sağlığının giderek iyiye gittiğine sevinirken Yamaç’ın aldığı bir karar, onu yeniden tehlikeye sürükleyecek. Cumali ve Vartolu, Sena’nın beklenmedik bir yüzüyle karşılaşacak. Yamaç’ı vuranın açığa çıkacağı bu bölümde, sürpriz gerçek izleyenleri şoke edecek. Yamaç iyileşmeye çalışırken ve mahallenin gerilimine Salih ile Cumali arasındaki münasebet de eklenince Selim, dengeleri korumak adına köprü olacak. İdris, Salih ile Cumali’nin arasındaki mücadelenin artık sona ermesi için iki kardeşi karşı karşıya getirecek. Komşusu sandığı kişinin aslında Mahsun olduğunu öğrenen Sena, Mahsun’la yüzleşecek. Hayatına dair çok büyük bir gerçeği öğrenen Meliha ise Sultan ile karşı karşıya gelecek. Çeto’nun, Koçovalı Ailesi’nin bir üyesinin karşısına çıkması, mücadelenin seyrini değiştirecek.