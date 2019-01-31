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Çukur 51. yeni bölüm fragman ve önizleme yayınlandı! (Çukur 2. Sezon 18. Bölüm)

Show TV’de izleyiciyle buluşan Çukur dizisinin 51. yeni bölümünden 51. bölüm fragmanı ve önizlemesi yayınlandı

Çukur 51. yeni bölüm fragman ve önizleme yayınlandı! (Çukur 2. Sezon 18. Bölüm)

Çukur'un 51. bölümünden ilk sahne yayınlandı.

Geçtiğimiz bölümde Sena'yı karşısına alan Selim "gece apartmanın kapısında konuştuğun adam kimdi" diye sormuştu.

Fikret diye bildiği kişinin Masum olduğunu öğrenen Sena büyük şok yaşamış ve Masum'u bulmaya gitmişti.

Dizinin YouTube hesabından paylaşılan yeni bölümden ilk sahnede Sena kendini Fikret olarak Masum ile karşı karşıya geliyor.

Kapıdan içeri giren Sena, arkası dönük olan Masum'a sesleniyor ve silahı doğrultuyor. Masum elindeki kar küresini yere düşürüp kırıyor. Sena’nın neler yapacağı merakla bekleniyor.

İşte yeni bölümden ilk sahne
 

Çukur 51. Bölüm Fragmanı
Sultan’ın, “Evimize dönüyoruz!” müjdesini verdiği tanıtımda Çukur sakinleri büyük bir mutlulukla Sultan’ı karşılıyor. Saldırıdan sonra ilk kez evine dönen Sultan’ın duygu dolu anlarının dikkat çektiği tanıtımda, harekete geçen Karakuzuların yeni planı merak uyandırıyor. 

 

Etiketler; #çukur #show tv
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