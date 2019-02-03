Show TV’de izleyiciyle buluşan Çukur dizisinin 51. yeni bölümünden 51. bölüm fragmanı ve önizlemesi yayınlandı

Çukur'un 51. bölümünden ilk sahne yayınlandı.



Geçtiğimiz bölümde Sena'yı karşısına alan Selim "gece apartmanın kapısında konuştuğun adam kimdi" diye sormuştu.



Fikret diye bildiği kişinin Masum olduğunu öğrenen Sena büyük şok yaşamış ve Masum'u bulmaya gitmişti.



Dizinin YouTube hesabından paylaşılan yeni bölümden ilk sahnede Sena kendini Fikret olarak Masum ile karşı karşıya geliyor.



Kapıdan içeri giren Sena, arkası dönük olan Masum'a sesleniyor ve silahı doğrultuyor. Masum elindeki kar küresini yere düşürüp kırıyor. Sena’nın neler yapacağı merakla bekleniyor.



İşte yeni bölümden ilk sahne





Çukur 51. Bölüm Fragmanı

Sultan’ın, “Evimize dönüyoruz!” müjdesini verdiği tanıtımda Çukur sakinleri büyük bir mutlulukla Sultan’ı karşılıyor. Saldırıdan sonra ilk kez evine dönen Sultan’ın duygu dolu anlarının dikkat çektiği tanıtımda, harekete geçen Karakuzuların yeni planı merak uyandırıyor.







Çukur 51. Bölüm 2. fragman

Salih ve Cumali’nin karşı karşıya geldiği anlarda duyulan silah sesi gerilimi yükseltirken, karşılarında Yamaç’ı gören ikili şoke oluyor. İdris’in oğullarına tepkisinin çok sert olduğu, Karakuzuların yeniden harekete geçtiği, Selim’in Yamaç’ı vuran kişinin peşine düştüğü, Sultan ve Meliha yüzleşmesinin nefes kestiği tanıtımda Yamaç’ın, Cumali ve Salih’e, “Size sizden iyi düşman mı olur?” diyerek yere yığıldığı anlar heyecanı yükseltiyor.