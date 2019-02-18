Show Tv'de izleyiciyle buluşan Çukur dizisinin 2. sezon 20. bölüm ikinci fragmanı da yayınlandı. Fragmanda İdris'in Çukur'a dönüşü ve devamında gelişen olaylar anlatılıyor. Yeni bölüm fragmanında yer alan konuşmalar şöyle...

Show Tv'de izleyiciyle buluşan Çukur dizisinin 2. sezon 20. bölüm yeni fragmanı yayınlandı. İkinci fragmanda şu ifadeler yer aldı:



İdris: Hayat boşlukları doldurmayı sever. Bizim bıraktığımız boşluğa kuzular daldı. Şimdi meydan tekrar boş. Kim ceketini asarsa meydan onun olacak.



Sultan: İnsan yanlış seçim yaptı mı hemen farkına varamıyor. Bazen bu doğru diyorsun ama zaman geçince bir bakmışsın ki asıl doğru bildiğin yanlışmış.



İdris: Bu mahallenin adı Çukur. Biz burada birbirimizi korururuz oğlum. Hepimiz kardeşiz.



Çukur dizisinin bu akşamki yeni bölümünün etiketinini '#benimmahallem' olduğu belirtildi.









İLK FRAGMANDA İNTİKAM VURGUSU ÖNE ÇIKTI





İlk fragmanda Aliço ve İdris'in “Evimize gidelim” konuşması yer aldı.



Yeni bölüm fragmanında yer alan konuşmalar şöyle...

Aliço: Evimize gidelim amca, evimize gidelim



İdris: Burası benim evim oğlum, benim evim burası artık.



Aliço: Aile neredeyse, ev orasıdır.



Yücel: Bir yere ait olmak güzel şey.



Ayşe: Herkesin intikamı başka, acısı başka. Senin yapabileceğin şeyi ben yapamadım diye bana kızamazsın.



Yücel: Artık kaçmak yok. Benim yıllarımı aldılar, canını istiyorum.