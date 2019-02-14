Show Tv'de izleyiciyle buluşan Çukur dizisinin 2. sezon 20. bölüm yeni fragmanı yayınlandı. Fragmanda Aliço ve İdris'in “Evimize gidelim” konuşması yer aldı. Yeni bölüm fragmanında yer alan konuşmalar şöyle...

Show Tv'de izleyiciyle buluşan Çukur dizisinin 2. sezon 20. bölüm yeni fragmanı yayınlandı. Fragmanda Aliço ve İdris'in “Evimize gidelim” konuşması yer aldı. Yeni bölüm fragmanında yer alan konuşmalar şöyle...Aliço: Evimize gidelim amca, evimize gidelimİdris: Burası benim evim oğlum, benim evim burası artık.Aliço: Aile neredeyse, ev orasıdır.Yücel: Bir yere ait olmak güzel şey.Ayşe: Herkesin intikamı başka, acısı başka. Senin yapabileceğin şeyi ben yapamadım diye bana kızamazsın.Yücel: Artık kaçmak yok. Benim yıllarımı aldılar, canını istiyorum.