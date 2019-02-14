Show Tv'de izleyiciyle buluşan Çukur dizisinin 2. sezon 20. bölüm yeni fragmanı yayınlandı. Fragmanda Aliço ve İdris'in “Evimize gidelim” konuşması yer aldı. Yeni bölüm fragmanında yer alan konuşmalar şöyle...
Aliço: Evimize gidelim amca, evimize gidelim
İdris: Burası benim evim oğlum, benim evim burası artık.
Aliço: Aile neredeyse, ev orasıdır.
Yücel: Bir yere ait olmak güzel şey.
Ayşe: Herkesin intikamı başka, acısı başka. Senin yapabileceğin şeyi ben yapamadım diye bana kızamazsın.
Yücel: Artık kaçmak yok. Benim yıllarımı aldılar, canını istiyorum.
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