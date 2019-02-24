Show TV'de izleyiciyle buluşan Çukur'un yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Mahsun’un aşevine gelerek Sultan’ın karşısına çıktığı, Sultan’ın “Yalnız Çukur’un insanı gelmez buraya. Kimsesiz, yalnız, sokakta kalan…” sözleriyle Mahsun’u öfkelendirdiği tanıtımda bunu duyan Salih, aşevine koşuyor. Baykal Bey'in kim olduğu belli oldu mu? Sultan'ı bekleyen kötü sürpriz

Show TV'de izleyiciyle buluşan Çukur'un yeni bölüm fragmanı yayınlandı.



Yeni bölümde mahalleye geri dönen Sultan aşevine gidiyor. Beklemediği sürprizle karşılaşan Sultan karşısında Karakuzular ve Mahsun'u görüyor.



Medet ile beraber mahallede gezen Vartolu, koşan gençleri görünce "bana bak ne oluyor" diye soruyor. Gençler "Mahsun aşevine gelmiş, Sultan ana içerde" yanıtını veriyor. Olayı öğrenen Vartolu Sadettin Medet ile beraber silahlarını çekerek aşevine doğru gidiyor.



Mahsun Salih’i, Saadet’le tehdit ederken, karşısında Veysel’i gören Saadet’in korku dolu halleri dikkat çekiyor. Gözü dönen Salih’in kurşun yağdırdığı heyecan dolu anlar ise merak uyandırıyor.



2. fragman yayınlandı

Yamaç’ın, Yücel’i camdan sarkıtarak büyük bir korku yaşattığı, Damla ve Cumali’nin karşı karşıya geldiği tanıtımda, Sena’nın ne öğrendiği merak uyandırıyor. Salih’in korkusuzca “Ölmek ya da ölmemek işte bütün mesele bu!” sözleri üzerine karşısında Remzi ile Karakuzuları bulduğu anlar ve çekilen silahlar heyecanı yükseltiyor. Yücel’den, Çeto ve Mahsun’un arasında bir sır olduğunu öğrenen ve Mahsun’a verdiği hediyeyle izleyenleri şaşırtan Yamaç’ın planı dizinin yeni bölümünden ipuçları veriyor.









İzleyicilerin ise en merak ettiği konu Baykal Bey'in kim olduğu.



Geçen bölümde ne olmuştu?

53. bölümde Çeto telefon açtığı kişiye "Seninle işim bitti, Baykal Bey ile görüşmek istiyorum" demişti.



Arabasına binen Çeto, Baykal Bey'in mekanına gitti. Girdiği mekanda üst kata çıkan Çeto, "Baykal Bey" dedi.



Baykal Bey'in yanına giden Çeto, "Bir bundan sonra yalnızca sizinle görüşürüz. İki Vartolu mudur, Salih midir onun ölüsünü istiyorum Baykal Bey" dedi.





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