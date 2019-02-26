Show TV'de ekrana gelen Çukur'un son bölümünde neler yaşandı? Veysel öldü mü? Veysel (Halil Babür) diziden ayrılıyor mu? Veysel’le beraber adrese gelen Vartolu durumdan rahatsız olduğunu Veysel’e söylüyor. Her şeyin normal olduğunu söyleyen Veysel, arkadan dolaşma bahanesi ile arabadan inip Çeto’nun yanına gidiyor. Vartolu ve Medet arabadan iner inmez karşısına Remzi çıkıyor. Remzi’yi öldü bilen Vartolu bir anda karşısında Remzi’yi görünce Medet’le beraber şaşırıp kalıyor. Remzi’nin işaret ile Vartolu ve Medet’in karşısına bir ordu Karakuzu çıkıyor ama boş gelmeyen Vartolu işareti verince tüm Çukur saldırmaya başlıyor.

İşte Çukur'un son bölümünde yaşananlar;



Silah sevkiyatının patlamasından sonra çılgına dönen Yamaç soluğu Yücel’in yanında alıyor. Yücel’i terastan sarkıtan Yamaç, Yücel’in bu işlerle alakasının olmadığını söylemesi ile terastan çekip karşısına oturtuyor. Yücel’i sorgulamaya başlayan Yamaç, Karakuzuların bu silahlarını ne yapacağını öğrenmeye çalışırken Karakuzaların asıl mesleğinin organ işi olduğunu öğreniyor. Karakuzların para kaynağının bu iş olduğunu anlatan Yücel, Mahsun’un bu operasyonları bilmediğini ve Çeto ne derse inandığını söylüyor.



Silah sevkiyatından haberi olan Mahsun soluğu Uluç’un yanında alıp mekanda onu arıyor. Uluç’u bulup üzerinde kızını kullanarak baskı kuran Mahsun, Uluç’un yazıhanesi ile kalmayıp tersaneye de Avni ve adamlarını yolluyor. Avni’nin liderliğinde baskına başlayan Karakuzular, Damla’ya ulaşmak için çatışmaya başlıyor. Uluç’un gözleri önünde kızı alın komutu veren Mahsun, Uluç’a akıllı olmasını söylüyor.



luç’tan kızının tehlikede olduğunu duyan Cumali hiç vakit kaybetmeden soluğu tersanede alıyor. Yerde yatan adamları görür görmez silahını çeken Cumali, odalara kontrol ederken bir anda kendini namlunun ucunda buluyor. Cumali’yi mekanı basan adamlardan sanan Damla, Cumali’nin Koçovalı olduğunu öğrenince silahını indirip bir dahakine böyle bir durumda içeri girerken seslenmesini söylüyor.



Mahalledeki aşevinde Sultan’ı yemek yaparken gören Mahsun mekana giriyor. Dalga geçer tavırlarla mekana giren Mahsun’u gören Meke ve adamları koşarak aşevine geliyor. Meke’ye durmasını söyleyen Sultan, Mahsun’a aç olup olmadığını soruyor. Mahallede gezerken Mahsun’un Sultan’ın aşevine geldiğinin haberini alan Vartolu ise silahına sarılıp koşmaya başlıyor. Kimsesizlik konusunda konuşmaya başlayan Sultan, Mahsun’un dikkatini çekiyor. Sultan, Mahsun’a eğer bu yaptıklarını yapmasaydı bir annesi de kendisi olacağını söylüyor.



Mahsun’un söyledikleri sonrası aklı Saadet ve bebeğinde kalan Vartolu, eve koşarak gidiyor. Eve yetişir yetişmez kapıyı çalan Vartolu, Saadet’i iyi görmesi ile rahat bir nefes alıyor. Eve kimse gelip gelmediği soran Vartolu’nun sözü silah sesleri ile kesiliyor. Evin arkasına geçen Vartolu, Veysel’i karşısında görünce şaşırıyor. 4 kişinin saldırdığını söyleyen Veysel, Vartolu’ya işinin düştüğü için eve geldiğini söylüyor.



Damla’yı alıp eve misafir olarak getiren Cumali, Damla’yı sakin kalmasını konusunda uyarıda bulunuyor. Hayatının Cumali gibi adamlarla geçtiğini söyleyen Cumali’yi kolundan çekip gerekeni yaptığını söylüyor. Babası ile yaşayabilmesi için böyle olmasını gerektiğini söyleyen Damla, kendisine saldıranların öldürmek için saldırdığını ekliyor. Belindeki silahı gösterip ilk silah tutuğunda 9 yaşında olduğunu söyleyen Damla, sevmese de taşıdığını söylüyor.

Çeto'nun organ ticareti yaptığını söyleyen Yücel, "Mahsun Çeto ne derse inanıyor, en büyük zaafı inanmak" dedi.



Metin ve Celasun sayesinde depoyu bulan Yamaç herkesi baskın için topluyor. Girişteki Karakuzları indiren Yamaç’ı kötü bir sürpriz bekliyor. Deponun kapısı açılması ile içerden bir ordu adam çıkması ile Koçovalılar köşeye sıkışıyor. Ne yapacağını bilmeden çatışmaya devam eden Yamaç, Salih’in gelmesi ile rahatlıyor. Salih ise Saadet’i ve bebeğini düşünüp, yaşadıklarının öfkesi ile sıkmaya başlıyor. Vartolu kolundan vurulmasına rağmen öfkesinden bir şey kaybetmiyor. Koçovalılar depo baskını sayesinde hem silahlara hem de tırlara kavuşuyor.



Medet ile meyhaneye giden Vartolu’nun masasına beklemediği bir misafir geliyor. Vartolu’nun baskındaki halini merak eden Yamaç, Vartolu ile konuşmak için masasına oturuyor. Saadet’i koruyamadığını düşündüğü için Saadet’i annesinin evine bıraktığını söyleyen Vartolu bu durumun çok üzücü olduğunu söylüyor. Böyle babalık yapamadığını söyleyen Vartolu, Yamaç’a ailesini kendi başına korumasını için bir yol bulması gerektiğini söylüyor.



Mahallede gezerken gençlerin silah kutularını indirdiğini gören Mahsun ortama dikkat kesiliyor. Çukur gençleri ve adamları arasında tam bir şey başlayacakken onları durduran Mahsun, Sena’yı görüyor. Mahallenin gençlerini bırakan Mahsun, Sena’yı izlemeye koyuluyor. Mahsun’un kendini takip ettiğini anlayan Sena izini bir ara sokakta kaybettirdikten sonra bir anda Mahsun’un karşısına çıkıyor. Sena ile kısa bir konuşmadan sonra olayı aşevindeki konuşmaya getiren Mahsun, Sena’ya Sultan’a ne anlattığını soruyor.



Karakuzuların eski evde bıraktığı dosyalar sayesinde Yamaç tutulan kayıtlara bir bir ulaşıyor. Kayıtları bir dosya halinde toplayıp Yücel’in yanına gelen Yamaç dosyanın doğruluğunu Yücel’e doğrulatıyor. Dosyanın gerçek olduğunu söyleyen Yücel, Yamaç’a dosyanın şifrelerini anlatıp bunları Mahsun’a anlatmasını istiyor. Dosyayı alıp Yücel’in yanından çıkan Yamaç, Mahsun’a gidiyor. Dosyaya kurdele bağlayıp bir hediye gibi Mahsun’a sunan Yamaç, Mahsun’a bu hediyenin sadece kendisine özel olduğunu söylüyor.



Veysel’le beraber adrese gelen Vartolu durumdan rahatsız olduğunu Veysel’e söylüyor. Her şeyin normal olduğunu söyleyen Veysel, arkadan dolaşma bahanesi ile arabadan inip Çeto’nun yanına gidiyor. Vartolu ve Medet arabadan iner inmez karşısına Remzi çıkıyor. Remzi’yi öldü bilen Vartolu bir anda karşısında Remzi’yi görünce Medet’le beraber şaşırıp kalıyor. Remzi’nin işaret ile Vartolu ve Medet’in karşısına bir ordu Karakuzu çıkıyor ama boş gelmeyen Vartolu işareti verince tüm Çukur saldırmaya başlıyor.



Vartolu'ya tuzak kurduğunu düşünen Çeto saklandığı yerden olayı izlerken Vartolu, "elma dersem çık" dedi ve Çukur ekibi Karakuzular'ın ekibini etkisiz hale getirdi.



Çeto ile bir olup Vartolu ve Medet’i tuzağa çeken Veysel’in ölüm fermanı imzalanıyor. Limanda Vartolu ve Yamaç, Karakuzularla çatışırken Veysel’i öldürme işi ise Cumali’ye düşüyor. Veysel’i bir gölge gibi takip eden Cumali en uygun anda Veysel’e bıçağı saplıyor. Limanda ise keskin nişancı tüfeği olan biri ise namlusunu bir Koçovalı kardeşlere bir Çeto’ya çeviriyor. Medet ise Çeto’nun arkasından dolaşıp Çeto’nun arkasından silahını çekiyor.