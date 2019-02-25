Show TV'de ekrana gelen Çukur'un son bölümünde neler yaşandı? Vartolu Saadettin diziye veda mı ediyor

İşte Çukur'un son bölümünde yaşananlar;



Silah dolu tırlara Karakuzular taraından el konulmasının ardından sinir krizi geçiren Yamaç Yücel'in yanına giderek balkondan aşağıya sarkıttı.



Yücel hesap sonra Yamaç'a, "beni öldürmek isteyenlere neden söyleyeyim" dedi.



Karakuzular'ı da yanına alan Mahsun, Uluç reisi esir aldı.



Yücel Yamaç'a, "Mahsun Çeto'nun kendisine yaptıklarını söylese o an gırtlaığını sıkar" dedi.



Çeto'nun organ ticareti yaptığını söyleyen Yücel, "Mahsun Çeto ne derse inanıyor, en büyük zaafı inanmak" dedi.



Karakuzular hakkında bilmediğin bir gerçek daha var diyen Yücel, "Karakuzular'da her şeyin kaydı tutulur" dedi.



Uluç'un tehlikede olduğunu öğrenen İdris, Emmi ve Cumali kurtarmak için mekana gider ve Uluç'a ulaşır.



Mahsun'a Baykal Bey'e gittiğini söyleyen Çeto, "Vartolu öldürülecek" dedi.



Uluç'un kızı Damla'nın tehlikede olduğunu öğrenen Cumali onu kurtarmak için yola çıkar ve Damla ile tanışır.

Tehlikede olan Uluç reis kızını Koçavalılar'a emanet ediyor.

Mahsun aşevine gidiyor ve "ne yiyoruz Sultan ana" diyor. Mahsun'un aşevine geldiğini öğrenen Vartolu Medet ile beraber aşevine koştu.



Vartolu'yu karşısında gören Mahsun, "güzel yer bulmuşsun, çiçekli böcekli" diye tehdit ediyor. Saadet'in tehlikede olduğunu anlayan Vartolu arabaya binerek hemen Saadet'in olduğu yere hareket ediyor.

Kapının çaldığını duyan Saadet kapıyı açıyor, "Veysel hayırdır" diyor.



Koşarak eve giden Saadettin kapının açılmasıyla rahat bir nefes alır. Veysel'in sağa sola ateş ettiğini gören Vartolu yanına gitti.