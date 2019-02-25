Show TV'de ekrana gelen Çukur'un son bölümünde neler yaşandı? Veysel öldü mü?

İşte Çukur'un son bölümünde yaşananlar;



Silah sevkiyatının patlamasından sonra çılgına dönen Yamaç soluğu Yücel’in yanında alıyor. Yücel’i terastan sarkıtan Yamaç, Yücel’in bu işlerle alakasının olmadığını söylemesi ile terastan çekip karşısına oturtuyor. Yücel’i sorgulamaya başlayan Yamaç, Karakuzuların bu silahlarını ne yapacağını öğrenmeye çalışırken Karakuzaların asıl mesleğinin organ işi olduğunu öğreniyor. Karakuzların para kaynağının bu iş olduğunu anlatan Yücel, Mahsun’un bu operasyonları bilmediğini ve Çeto ne derse inandığını söylüyor.



Silah sevkiyatından haberi olan Mahsun soluğu Uluç’un yanında alıp mekanda onu arıyor. Uluç’u bulup üzerinde kızını kullanarak baskı kuran Mahsun, Uluç’un yazıhanesi ile kalmayıp tersaneye de Avni ve adamlarını yolluyor. Avni’nin liderliğinde baskına başlayan Karakuzular, Damla’ya ulaşmak için çatışmaya başlıyor. Uluç’un gözleri önünde kızı alın komutu veren Mahsun, Uluç’a akıllı olmasını söylüyor.



luç’tan kızının tehlikede olduğunu duyan Cumali hiç vakit kaybetmeden soluğu tersanede alıyor. Yerde yatan adamları görür görmez silahını çeken Cumali, odalara kontrol ederken bir anda kendini namlunun ucunda buluyor. Cumali’yi mekanı basan adamlardan sanan Damla, Cumali’nin Koçovalı olduğunu öğrenince silahını indirip bir dahakine böyle bir durumda içeri girerken seslenmesini söylüyor.



Mahalledeki aşevinde Sultan’ı yemek yaparken gören Mahsun mekana giriyor. Dalga geçer tavırlarla mekana giren Mahsun’u gören Meke ve adamları koşarak aşevine geliyor. Meke’ye durmasını söyleyen Sultan, Mahsun’a aç olup olmadığını soruyor. Mahallede gezerken Mahsun’un Sultan’ın aşevine geldiğinin haberini alan Vartolu ise silahına sarılıp koşmaya başlıyor. Kimsesizlik konusunda konuşmaya başlayan Sultan, Mahsun’un dikkatini çekiyor. Sultan, Mahsun’a eğer bu yaptıklarını yapmasaydı bir annesi de kendisi olacağını söylüyor.



Mahsun’un söyledikleri sonrası aklı Saadet ve bebeğinde kalan Vartolu, eve koşarak gidiyor. Eve yetişir yetişmez kapıyı çalan Vartolu, Saadet’i iyi görmesi ile rahat bir nefes alıyor. Eve kimse gelip gelmediği soran Vartolu’nun sözü silah sesleri ile kesiliyor. Evin arkasına geçen Vartolu, Veysel’i karşısında görünce şaşırıyor. 4 kişinin saldırdığını söyleyen Veysel, Vartolu’ya işinin düştüğü için eve geldiğini söylüyor.



Damla’yı alıp eve misafir olarak getiren Cumali, Damla’yı sakin kalmasını konusunda uyarıda bulunuyor. Hayatının Cumali gibi adamlarla geçtiğini söyleyen Cumali’yi kolundan çekip gerekeni yaptığını söylüyor. Babası ile yaşayabilmesi için böyle olmasını gerektiğini söyleyen Damla, kendisine saldıranların öldürmek için saldırdığını ekliyor. Belindeki silahı gösterip ilk silah tutuğunda 9 yaşında olduğunu söyleyen Damla, sevmese de taşıdığını söylüyor.

Çeto'nun organ ticareti yaptığını söyleyen Yücel, "Mahsun Çeto ne derse inanıyor, en büyük zaafı inanmak" dedi.



Metin ve Celasun sayesinde depoyu bulan Yamaç herkesi baskın için topluyor. Girişteki Karakuzları indiren Yamaç’ı kötü bir sürpriz bekliyor. Deponun kapısı açılması ile içerden bir ordu adam çıkması ile Koçovalılar köşeye sıkışıyor. Ne yapacağını bilmeden çatışmaya devam eden Yamaç, Salih’in gelmesi ile rahatlıyor. Salih ise Saadet’i ve bebeğini düşünüp, yaşadıklarının öfkesi ile sıkmaya başlıyor. Vartolu kolundan vurulmasına rağmen öfkesinden bir şey kaybetmiyor. Koçovalılar depo baskını sayesinde hem silahlara hem de tırlara kavuşuyor.





Yamaç Mahsun'un karşısına çıkar ve Çeto'yla ilgili dosyayı verir. Dosyayı eline alan Mahsun, "hayret patlamadı" dedi. Yamaç, "bu dosyayı sadece sen okuyacaksın" dedi ve oradan ayrıldı.



Veysel'in tuzağını anlayan Vartolu, Yamaç, Medet ve Çukur'un gençlerini alarak buluşma yerine geçti.



Vartolu'ya tuzak kurduğunu düşünen Çeto saklandığı yerden olayı izlerken Vartolu, "elma dersem çık" dedi ve Çukur ekibi Karakuzular'ın ekibini etkisiz hale getirdi.



Uzun süren takipten sonra Cumali Veysel'i öldürdü.

