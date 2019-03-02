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Çukur 55. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Medet öldü mü, Mahsun ölecek mi? Çukur 2. sezon 22. bölüm fragmanı yayınlandı

Show TV'de izleyiciyle buluşan Çukur dizisinin 22. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Çukur'un yeni bölümünde Çeto ile karşı karşıya gelen Medet ölecek mi? Alevlerin arasında kalan Mahsun yaşayacak mı?

Çukur 55. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Medet öldü mü, Mahsun ölecek mi? Çukur 2. sezon 22. bölüm fragmanı yayınlandı

Show TV'de izleyiciyle buluşan Çukur dizisinin yeni bölüm fgramanı yayınlandı.

İşte Çukur'un yeni bölümünde geçen diyaloglar;
Çeto'nun arkasına yanaşıp silahı doğrultan Medet, "Şehadet getireceksen tam sırası Çeto" diyor.

Çeto elindeki bıçakla Medet'i bıçaklıyor.

Olaydan haberi olamayan ve sesi duyan Vartolu, "Vallahi Medet bu, aferim len Medet" diyor.

Medet'in başına bir şey geldiğini anlayan Yamaç, "Salih tabanca değil bu" diyor.

Vartolu koşarak Medet'in yanına gidiyor.

Çeto'nun organ ticareti yaptığını öğrenen Mahsun, "Bu çocukları nasıl soktunuz lan bu işe, fişleyip fişleyip kardeşlerinizi mi satıyorsunuz" diye hesap soruyor.

Vartolu Saadettin Karakuzular'ın mekanına gidiyor ve her yere benzin döküyor. Mahsun alevlerin arasında kalıyor.

Çeto'ya seslenen Vartolu Saadettin, "Çeto kurtarsana kardeşini, nasıl oluyormuş" diyor.


ulusal.com.tr

Etiketler; #çukur #show tv
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