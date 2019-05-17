Çukur'un 2. Sezon 33. fragmanı dizinin YouTube hesabından paylaşıldı

Show TV'de izleyiciyle buluşan Çukur'un 66. yeni bölüm fragmanı paylaşıldı.



Yamaç, eline üçüncü bir siyah zarfın geçmesiyle deliye dönecek. Çukur’dakiler dört bir yanda Aliço’yu bulmak için seferber olacak. Emin adımlarla planını harekete geçiren Yücel, Timsah ile ittifak kuracak. Bu sırada Celasun’un geçmişte yaptığı bir hata, Meke’yle ikisini Azer’le yüzleştirecek. İkilinin büyük bir tehlike yaşayacağı bölümde, seyircilerin ilk sezondan bu yana büyük merakla bekledikleri Akın Koçovalı da hapishaneden tahliye olmak için gün sayacak. Cumali, babasının kaybıyla yıkılan Damla’nın yanında olabilmek için elinden geleni yaparken Damla, iki tercih arasında kalacak. Sena ve Akşın’ın kayıplarının ardından yeni bir kaybın yaşanması Çukur’da hiçbir şeyi eskisi gibi yapmayacak ve tüm dengeleri alt üst edecek.



İşte yeni bölüm fragmanı

Yeni fragmanda Yamaç, Vartolu ve Selim tarafından hastaneye kaldırılıyor.

İdris'i karşısına alan Sultan, "Çocukların, torunların senin için senin hatalarının bedelini ödemek için canlarını verdiler. Ama buraya kadar, gerekiyorsa hayatını ailen için feda edeceksin" diyor ve arkasını dönüp gidiyor.

Damla'nın yanına oturan Cumali, "Ben hiçbir şey beklemiyorum senden" diyor.

Yamaç'ın yanına giden Vartolu, "Canın yanıyor ama kaybettiklerinin intikamını alırken yenilerini kaybedeceğiz, sakin ol" diyor.

Yamaç'ın "ne demek bu" sorusunun karşısında Vartolu Aliço'nun fotoğrafını gösteriyor.





ulusal.com.tr