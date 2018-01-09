8 Ocak 2018 Pazartesi günü Show TV'de yayınlanan Çukur dizisinde yepyeni bir dönem başladı. Dizide İdris Koçovalı’ya gizemli bir mektup gelir ve yepyeni bir dönemin kapısı aralanır. İşte Çukur 11. bölümde yaşananlar

Show TV'de yayınlanan Çukur dizisinin yeni bölümüne ait ilk fragman paylaşıldı.



Çukur dizisine ait resmi sosyal medya hesabından paylaşılan videoda ilginç gelişmeler yaşandı.



Vartolu, Yamaç'a yılbaşı hediyesi veriyor.



VARTOLUDAN YAMAÇ'A YILBAŞI ARMAĞANI



Videoda Yamaç Koçovalı'nın mezar taşı yer alıyor. Üzerinden 'tahmini 1989', 'kesin 2018' yazan mezar taşı merak uyandırdı.



Video paylaşılırken ise "Vartolu Yamaç'ı ölmeden mezara koyuyor!! Yeni bölümden ilk sahne yayında. ŞİMDİ İZLEYİN" diye yazıldı.



ÇUKUR 11. BÖLÜMDE NELER OLDU



Çukur’un 11. bölümünde; Çukur’da tüm dengeler alt üst olmuştur. Vartolu ile Yamaç arasındaki mücadele gittikçe alevlenir. Artık ikili arasında silahlar konuşmaktadır. Bu tansiyonu yüksek yüzleşmeyle beraber Sena ve Çukur arasında seçim yapmak zorunda kalan Yamaç, hayatının en zorlu günlerini yaşamaktadır. Yamaç’ın karşısında küçük duruma düşen Selim, öfkesine yenik düşerek Yamaç’ı dönüşü zor bir hataya sürükleyecektir. Bu sırada Baykal ve Avukat Nazım da boş durmayacak ve tehlikeli hamlelerde bulunacaklardır. Gerilimin doruk noktasına ulaştığı anlarda İdris Koçovalı’ya gelen gizemli mektup Çukur’da yepyeni bir dönemi başlatacaktır.



ulusal.com.tr

