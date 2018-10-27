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Çukur'dan yeni fragman! Çukur 40. bölüm fragmanları izle

Show TV'de izleyiciyle buluşan Çukur'un 40. yeni bölüm fragmanı yayınlandı

Çukur'dan yeni fragman! Çukur 40. bölüm fragmanları izle

Çukur 40. bölüm 2 fragman yayınlandı. Dizinin YouTube kanalında yayınlanan fragmanda, Mahsun ile Yamaç Çeto için pazarlık yapıyor.

İdris Koçovalı oğlu Selim ile karşılaşıyor ve Selim annesinin yanına gidiyor.

Yamaç, Cumali’ye şiddetle planından söz ediyor. Ayrıca İdris Koçovalı pazarın haracını alan kişiye tokat atıyor.

Yayınlanan birinci fragman ise şöyle;
İdris Koçovalı oğlu Selim ile karşılaşıyor. İdiris oğlu Selim'e "Sen bizi yaşıyor sanıyorsun değil mi, biz sadece nefes alıp veriyoruz" diyor. İdris  Selim'e "Niye peşimizde dolanıp duruyorsun? Sana verecek neyim kaldı" diye soruyor. 

Selim ise "Bir tek isteğim var, tek bir cevap diyor ve beni neden istemedin hiç diye soruyor.

 Çukur'un yeni bölüm fragmanı -1

 

 Çukur'un yeni bölüm fragmanı -2

Etiketler; #çukur #show tv
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