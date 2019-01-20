Show TV'de izleyiciyle buluşan Çukur'un 49. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Medet'in “Çaresizlik insana her şeyi yaptırıyormuş!” sözleri dikkat çekti. Yamaç'ı vuran Medet mi yoksa Kemal mi? Yeni bölüm ikinci fragmanda Kemal'in denize attığı silah dikkat çekiyor... Dizinin YouTube hesabında paylaşılan videoda ise "Yamaç'ı vuran Celasun mu" diye soruldu ve görüntü paylaşıldı. Yamaç öldü mü? Selim ve Çeto öldü mü? Çukur 2. Sezon 16. Bölüm Fragmanı. İşte Çukur'un yeni bölüm fragmanı...

Show TV'de izleyiciyle buluşan Çukur'un 49. yeni bölüm dizinin soyal medya hesaplarından paylaşıldı.



Medet'in hastane koridorunda söylediği "Çaresizlik insana her şeyi yaptırıyormuş!" sözleri dikkat çekti.



Yayınlanan fragmana göre, Cumali ve Vartolu Saddettin kavgası şimdilik askıya alınmışa benziyor.



Çeto ve Vartolu’nun karşı karşıya geldiği anlar heyecanı yükseltiyor.



Yayınlanan ikinci fragmanda ise Kemal'in denize attığı silah dikkat çekiyor.



Dizinin YouTube hesabında paylaşılan videoda ise "Yamaç'ı vuran Celasun mu" diye soruldu ve görüntü paylaşıldı.







İkinci fragman

Cumali ve Vartolu’nun hesaplaştığı anlar nefes kesiyor. Fragmanda duyulan “Kökünüzde ölüm var Yamaç, kökünde ölüm var. Kökünde ölüm olanın dalında da ölüm olur!” sözleri gerilimi yükseltiyor. İntikam için geri dönen Çeto ve Mahsun’un ortalığı savaş alanına çevirdiği, Koçovalıların vurulan Yamaç’a, bunu kimin yaptığını anlamaya çalıştığı tanıtımda, gizemli kişinin “Yaşamak istediğine emin misin?” sorusu merak uyandırıyor.









İşte Çukur'un yeni bölümünde yaşanacaklar;

Yamaç’ın vurulmasıyla perişan olan İdris’in gözyaşlarına hakim olamadığı sahnede “Yamaç’ımı vurmuşlar!” sözleri izleyenleri derinden etkilerken, kardeşinin vurulduğunu öğrenen Cumali intikam yemini ediyor. Yamaç öldü mü, Yamaç’ı kim vurdu sorularının cevabı beklenirken, Metin’le dertleşen Medet’in “Çaresizlik insana her şeyi yaptırıyormuş!” sözleri dikkat çekiyor. Yamaç’ın yaşam savaşı verdiği, Selim’in Cumali’ye sert çıktığı, Çukur’da tüm dengelerin alt üst olduğu tanıtımda Çeto ve Vartolu’nun karşı karşıya geldiği anlar heyecanı yükseltiyor. İkilinin çektiği silahlar gerilimi artırırken, kısa bir aradan sonra ekrana gelecek yeni bölümde yaşanacaklar merakla bekleniyor.





