Show TV'de ekranlara gelen Çukur dizisinin 16 bölümünden ilk sahne yayınlandı. Çukur'un 16. bölümünde neler olacak? Yamaç’ın Celasun’u sorguladığı anlarda Celasun’un verdiği cevaplar dikkat çekiyor. 16. bölümde Celasun neden Vartolu’nun yanında olduğunu açıklıyor ve “Al abi elim senin, ne istiyorsan yap diyecektim! Vartolu’dan intikamımı senin söylediğin gibi alacaktım!” diyor.

Show TV'de izleyiciyle buluşan Çukur dizisinin 16. bölüm fragmanı dizinin YouTube kanalından yayınlandı.



Görüntülerde rehin durumda bulunan Yamaç Celasun ile konuşuyor. Çukur’un 16. bölümünden ilk sahne yayınlandı. Yamaç’ın Celasun’u sorguladığı anlarda Celasun’un verdiği cevaplar dikkat çekiyor. 16. bölümde Celasun neden Vartolu’nun yanında olduğunu açıklıyor ve “Al abi elim senin, ne istiyorsan yap diyecektim! Vartolu’dan intikamımı senin söylediğin gibi alacaktım!” diyor.



Vartolu’nun Yamaç'ın uyarısına rağmen savaş çıkarması Çukur'un 16 bölümüne nasıl yansıyacak?



15. bölümde neler oldu?

Çukur’un 15. bölümünde; Çukur’da artık hesaplaşma zamanı! Vartolu’nun ağabeyi olduğunu öğrenen Yamaç, yaşadığı hayal kırıklığı ve şokla darmaduman olur. Babasının geçmişi ile yüzleşen Yamaç ile İdris arasında büyük fırtına kopmak üzeredir. En yakınları tarafından sırtından bıçaklandığını anlayan İdris ise yapacağı hamleyi düşünmektedir. Merhametli davranıp anlayışla mı karşılayacak, yoksa taş taş üstünde bırakmayacak mı? Çukur’da artık hiçbir şey eskisi gibi değildir ve mahallenin aynı zamanda Koçovalı Ailesi’nin temelindeki güven onarılmayacak şekilde sarsılmıştır.







Oyuncu Kadrosu

Yamaç: Aras Bulut

İynemli Sena: Dilan Çiçek Deniz

İdris: Ercan Kesal

Sultan: Perihan Savaş

Vartolu: Erkan Kolçak

Köstendil Selim: Öner Erkan

Aliço: Rıza Kocaoğlu

Muhittin: Nebil Sayın

Celasun: Kubilay Aka