Çukur dizisinin 42. yeni bölüm ilk fragmanı yayınlandı. Çukur yeni bölüm ilk sahnesinde, yıllar sonra unutamadığı aşkı Meliha'yla karşılaşan İdris büyük bir yüzleşme yaşıyor. Peki Çukur'da Meliha'yı oynayan Şenay Gürler kim? İşte Çukur 42. bölümden duygusal fragman

Show TV'de izleyiciyle buluşan Çukur'un 42. bölümünden ilk sahne yayınlandı.



Çukur'un yeni bölümünde beklenen buluşma gerçekleşiyor.



Yeni bölümde Meliha’yı karşısında bulan İdris gözyaşlarına hakim olamıyor. İdris’e hesap soran Meliha’nın “Bana üç tane sıktın. İkisi deldi geçti, biri kaldı içerde. Ben 35 yıl taşıdım al biraz da sen taşı. Ben olamadım o olsun tespihinin danesi, ben duramadım o dursun yanında!” sözleri izleyenleri duygulandırıyor.





Çukur'un Meliha'sı belli oldu

Çukur dizisinde İdris Koçovalı'nın gizemli eski sevgilisi olan Meliha karakterini kimin oynayacağı uzun süredir merak konusu olmuştu. Çukur dizisinin ilk bölümünde İdris'in ilk defa söz ettiği Meliha karakterinin sırrı çözülüyor.



Ünlü oyuncu Şenay Gürler, Meliha karakteriyle Çukur dizisine katıldı.







