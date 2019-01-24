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Çukur'un 50. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Yamaç yaşayacak mı? Yamaç'ı vuran Celasun mu? (Çukur 2. Sezon 17. Bölüm)

Show TV'de izleyiciyle buluşan çukur'un 50. bölümünde neler olacak? Çukur 50. bölüm fragman ve ön izlemesi yayınlandı. Yayınlanan yeni fragmanda Yamaç'ı kim vurdu sorusunun ipucu verildi. Gözlerini açan Yamaç, ağabeyi Selim'in "hatırlıyor musun" sorusuna "Yüzü tanıdık birinin yüzüydü, bir dost, kardeş yüzü" cevabı verdi. Dışarıya çıkan Selim, Celasun, Meke, Emmi ve Kemal'e baktı. Yamaç'ı Celasun mu vurdu? İşte yeni bölüm fragman

Çukur'un 50. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Yamaç yaşayacak mı? Yamaç'ı vuran Celasun mu? (Çukur 2. Sezon 17. Bölüm)

Show TV'de ekrana gelen Çukur'un 50. bölüm ön izlemesi dizinin YouTube hesabından paylaşıldı.

Yayınlanan ön izlemede Selim Sena'yı karşısına arıyor ve ona bir şeyler ima etmeye çalışıyor.

Selim'in sözlerine tepki gösteren Sena sırtını dönüp oradan uzaklaşıyor.

Selim’in “Gece apartmanın kapısında konuştuğun adam kimdi?” sorusuyla şoke olan Sena’nın ne tepki vereceği merakla bekleniyor.

Yeni fragman
Gözlerini açan Yamaç, ağabeyi Selim'in "hatırlıyor musun" sorusuna "Yüzü tanıdık birinin yüzüydü, bir dost, kardeş yüzü" cevabı verdi. Dışarıya çıkan Selim, Celasun, Meke, Emmi ve Kemal'e baktı. 
 



49. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Yamaç'ı kimin vurduğu sorusu 49. bölümde yanıtsız kaldı. 
Show TV'de izleyiciyle buluşan Çukur'da haftalardır merak edilen "Yamaç'ı kim vurdu" sorusu cevabını buldu. İşlerin kötüye gittiğini anlayan Selim Yamaç'ı bulmak için ormana gitti. Ormanda Yamaç'ı arayan Selim, "üşüyorum abi" sesinin ardından Yamaç'ın elini görür ve yanına koşar.

Yamaç'ı kuçaklayıp arabaya doğru götüren Selim "Dayan koçum, dayan abim" diyerek hızla hastaneye götürdü.

Yamaç'ı vuran Kemal mi Meke mi?
Karısına yakalanan Kemal "biraz işim var" deyip evden çıktı ve deniz kenarına gitti. Poşetin içinde denize birşey atan Kemal geri evine döndü.
Mahallede şüpheli hareketleriyle dikkat çeken Meke'nin çamurlu ayakkabıları dikkat çeker. Bir barakaya giren Meke çamurlu ayakkabılarını temizler.


 
Etiketler; #çukur
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