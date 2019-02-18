Show TV'de izleyiciyle buluşan Çukur'un 52. bölümünde neler oldu? Baykal Bey'in kim olduğu belli oldu mu? Çeto Baykal Bey'in yanına gitti ve "Bir bundan sonra yalnızca sizinle görüşürüz. İki Vartolu mudur, Salih midir onun ölüsünü istiyorum Baykal Bey" dedi

Show TV'de izleyiciyle buluşan Çukur'un 52. bölümünde neler oldu? Baykal Bey'in kim olduğu belli oldu mu?



Ekrana gelen yeni bölümde Çeto Baykal Bey'in yanına gidip, "Bir bundan sonra yalnızca sizinle görüşürüz. İki Vartolu mudur, Salih midir onun ölüsünü istiyorum Baykal Bey" dedi.



Koçovalılar'ın yeni silah alacağını öğrenen Mahsun TIR'ların önünü kesiyor ve silahlara el koyuyor.





İşte Çukur'un 52. bölümünde yaşananlar

Çukur'a dönen İdris’in ilk durağı eski evi oluyor. Evinin kapısına gelen İdris, kısa bir iç çektikten sonra kapıyı çalıyor. Karşısında İdris’i gören Sultan mutlu olup hoş geldin diyor. İdris’in elini öpüp terliklerini veren Sultan, İdris’i salona davet ediyor. Eski evine kavuşan İdris, koltuğuna yerleşiyor.



Çukur'a dönen İdris çocuklarına, "Bu ne lan hepiniz hapishane kaçkını gibisiniz, gidin traş olun" dedi.



Vartolu Sadettin'in şarkılı karşılaması sonrası Çeto sinir krizleri geçirdi. Vartolu'nun "hele sen kız gibi kıvırtırsın" sözü sonrası sinir krizi geçiren Çeto'yu Mahsun yukarı çıkardı.

Çeto’nun durumunun iyiye gitmediğini gören Mahsun son çare olarak Ayşe’yi Çeto’nun yanına getiriyor. Çeto’nun yanına giden Ayşe’nin aklına ise Selim’le yaptığı konuşma geliyor. Odada Çeto ile yalnız kalan Ayşe kapıya yönelse de Çeto’nun halini görünce vaz geçiyor. Çeto'nun başını okşamaya başlayan Ayşe daha sonra ninni söylüyor.



Çukur’un gençlerinin kendi adamlarına tuzak kurup, dövdüğünü duyan Mahsun, adamlarından toplayabildikleri kadar kişiyi yanına alıp kendilerini bu hale getiren kişilerin peşine düşmesine istiyor. Mahsun'un emrinin ardından Karakuzular tek tek adreslere gidiyor. Bir adrese zorla girmeye çalışırken Karakuzular’ı gören mahallenin bir genci Cumali ve Selim’e haber veriyor. Çukur’un tüm gençlerini yanına alan Cumali ve Selim olay yerine doğru harekete geçiyor ve Karakuzular'a dayak atıyor.



Yamaç ve Selim, Uluç ile yeni silahçı Şenol’un adresine doğru yola çıkıyor. Selim daha sokağa girer girmez duyulan müziği duyup şaşırsa da Yamaç müziği duyar duymaz dans etmeye başlıyor. Selim mekanda kimse olmadığını düşünüp gitmek isterken, Şenol arkalarından geliyor. Yamaç’ın şarkıyı bilip dans etmesine sevinen Şenol, Yamaç’ı sevdiğini ama Selim’i sevmediğini söylüyor. Durumu kısaca özet geçmeye başlayan silahçı Selim’in hareketlerine iyice uyuz olup bir anda havaya sıkmaya başlıyor. Yamaç ise Şenol’un bu hallerini görünce mutlu oluyor.



Yücel’in sorgu işini bu sefer Cumali ve Vartolu ele alıyor. Karakuzuların kurucusu olduğunu anlayan Cumali soruları ile Yücel’in üstüne gelmeye çalışsa da konu Yamaç’ın gelmesi ile kesiliyor. Cumali, Yamaç’a işi halledip halledemediğini sorunca Yamaç, Yücel’e bakıp halledemediğini söylüyor. Gittikleri silahçıların deli olduğunu söyleyen Yamaç, Şenol’un nakit değil yüzlerce akü istediğini söylüyor. Muhabbete sonundan dahil olan Yücel ise aküleri nereden bulacaklarını bildiğini söylüyor.



Karakuzuların adamlarını takip eden Yamaç ve Selim, hurdalığı buluyor. İlk iş olarak Vartolu ve Medet’i yanlarına çağıran Yamaç, operasyona başlıyor. Ön kapıda yerini alan Vartolu, Karakuzuların hiç beklemediği bir anda adamlarını indiriyor, arkadan dolaşan Yamaç, Selim ve Medet ise ona destek veriyor. Vartolu arkasındaki adamları görmediği bir anda Cumali, adamları indirip Vartolu’nun hayatını kurtarıyor. Hurdalıktaki tüm adamları indiren Koçovalılar akülerin sahibi oluyor.



Şenol’a aküleri teslim etmek için yanına giden Yamaç ve Vartolu’yu yeni bir sürpriz bekliyor. Şenol silahların Çarşamba’da olduğunu söylemesi ile gerilen ortam, Vartolu’nun Şenol’un sözünü kesmesi ile iyice artıyor. Sinirine hakim olamayan Şenol, Vartolu’nun başına silahı dayıyor.



Çarşamba’dan silahları getirmek için Uluç’tan yardım alan Yamaç’ı kötü bir sürpriz bekliyor. Yamaç’ı arayan Mahsun, hem üstüne konduğu mallar için hem de aküler yerine gasp ettiği tırlar için teşekkür ediyor. Tırları yolda durduran Karakuzular, şoförü öldürdükten sonra iki tırı birden gasp ediyor.



Karakuzların bir plan yapacağını anlayan Çukur’un gençleri mekanın yanına saklanıyor. Çukur gençlerinin kendine yaptıkları gibi onları tuzağa çekmek isterken hiç beklemedikleri bir şekilde tuzağa kendileri düşüyor. Arabanın etrafını saran Çukur’un gençleri içerdekilerin çıkmasını engellerken Meke ise aracın kaputuna Çukur’un sembolünü çiziyor.



Çeto telefon açtığı kişiye "Seninle işim bitti, Baykal Bey ile görüşmek istiyorum" dedi



Arabasına binen Çeto, Baykal Bey'in mekanına gitti. Girdiği mekanda üst kata çıkan Çeto, "Baykal Bey" dedi.



Baykal Bey'in yanına giden Çeto, "Bir bundan sonra yalnızca sizinle görüşürüz. İki Vartolu mudur, Salih midir onun ölüsünü istiyorum Baykal Bey" dedi.