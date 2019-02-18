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Çukur'un 52. bölümünde neler oldu? Çukur 52. bölüm özeti

Show TV'de izleyiciyle buluşan Çukur'un 52. bölümünde neler oldu? Baykal Bey'in kim olduğu belli oldu mu?

Çukur'un 52. bölümünde neler oldu? Çukur 52. bölüm özeti

Show TV'de izleyiciyle buluşan Çukur'un 52. bölümünde neler oldu? Baykal Bey'in kim olduğu belli oldu mu?

Aliço'nun "Ailen neredeyse ev oradadır" sözünün ardından İdris traşını oldu ve Çukur'a geri döndü.

Çukur'a dönen İdris, "Bu ne lan hepiniz hapishane kaçkını gibisiniz, gidin traş olun" dedi.

Çukur'a geri dönen İdris mekanların güvenliğini tekrar sağlamak için çocuklarını mekanlara gönderdi.

Koçovalılara bağlı güvenlikler, eski mekanlarına giderek Karakuzular'ın adamlarını etkisiz hale getirip mekanları geri aldı.
 

Etiketler; #show tv #çukur
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