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Çukur'un son bölümünde neler olacak? Çukur 5 Şubat 15. bölüm 2. fragmanı yayınlandı!

Show TV’de izleyicisiyle buluşan Çukur’un 15. bölüm ikinci tanıtımı YouTube kanalında yayınlandı. Öfkesi dinmeyen İdris’in Paşa’yı Çukur’dan gönderdiği tanıtımda, Vartolu’nun Emmi ve Paşa’ya vurduğu anlarda gerilim tırmanıyor.

Çukur'un son bölümünde neler olacak? Çukur 5 Şubat 15. bölüm 2. fragmanı yayınlandı!

Show TV’de ekrana gelen Çukur’un 15. bölüm ikinci tanıtımı yayınlandı. İdris’in Paşa’yı Çukur’dan gönderdiği tanıtımda, Vartolu’nun Emmi ve Paşa’ya vurduğu anlarda gerilim tırmanıyor.

Yamaç’ın dövüş sahnelerinin yer aldığı bölümde, yere yığılan Yamaç’a neler olacağı merakla bekleniyor. Vartolu’nun, İdris ile karşı karşıya geldiği anlarda çekilen silahlar tansiyonu yükseltirken, Vartolu’nun “Nihayet geldi gönlümün efendisi!” sözleri dikkat çekiyor. 

 

Senaryosunu Gökhan Horzum’un yazdığı, yönetmenliğini Sinan Öztürk’ün üstlendiği dizide son dönemin gözde oyuncularından Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Erkan Kolçak Köstendil, Öner Erkan, Rıza Kocaoğlu, Nebil Sayın, Kubilay Aka ile usta oyuncular Ercan Kesal ve Perihan Savaş buluşuyor.

Etiketler; #çukur
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