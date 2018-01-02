8 Ocak 2018 Pazartesi yayınlanacak Çukur dizisinin yeni bölümden ilk sahne yayınlandı. 8 Ocak 2018 Pazartesi günü yayınlanacak Çukur'un bölümünde Vartolu Yamaç'ı ölmeden mezara koyuyor. İşte 8 Ocak 2018 Pazartesi Çukur'un 11. bölümünün fragmanı

İzlenme rekorları kıran Show TV'de yayınlanan Çukur dizinin yeni bölümünden ilk sahne paylaşıldı.



Çukur dizisine ait resmi sosyal medya hesabından paylaşılan videoda çok ilginç gelişmeler yaşanıyor.



Videoda Yamaç Koçovalı'nın mezar taşı yer alıyor. Üzerinden 'tahmini 1989', 'kesin 2018' yazan mezar taşı merak uyandırdı.



Video paylaşılırken ise "Vartolu Yamaç'ı ölmeden mezara koyuyor!! Yeni bölümden ilk sahne yayında. ŞİMDİ İZLEYİN" diye yazıldı.



GEÇEN HAFTA YAYINLANMAMIŞTI



Çukur dizisi, resmi tatil olan 1 Ocak 2018 Pazartesi günü yayınlanmamıştı.



Dizinin neden yayınlanmadığına dair bir açıklama yapılmadı.



ulusal.com.tr

