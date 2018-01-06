8 Ocak 2018 Pazartesi günü yayınlanacak Çukur dizisinin yeni bölümden ilk sahne yayınlandı. 8 Ocak 2018 Pazartesi günü yayınlanacak Çukur'un bölümünde Vartolu Yamaç'ı ölmeden mezara koyuyor. İşte 8 Ocak 2018 Pazartesi yayınlanacak Çukur'un 11. bölüm fragmanı izle

Show TV'de yayınlanan Çukur dizisinin yeni bölümünden ilk fragman paylaşıldı.



Çukur dizisine ait resmi sosyal medya hesabından paylaşılan videoda ilginç gelişmeler yaşanacak.



Vartolu, Yamaç'a yılbaşı hediyesi veriyor.



VARTOLUDAN YAMAÇ'A YILBAŞI ARMAĞANI



Videoda Yamaç Koçovalı'nın mezar taşı yer alıyor. Üzerinden 'tahmini 1989', 'kesin 2018' yazan mezar taşı merak uyandırdı.



Video paylaşılırken ise "Vartolu Yamaç'ı ölmeden mezara koyuyor!! Yeni bölümden ilk sahne yayında. ŞİMDİ İZLEYİN" diye yazıldı.



GEÇEN HAFTA YAYINLANMAMIŞTI



Çukur dizisi, resmi tatil olan 1 Ocak 2018 Pazartesi günü yayınlanmadı.



Dizinin neden yayınlanmadığına dair bir açıklama yapılmadı.



ulusal.com.tr

