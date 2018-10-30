Show TV'de izleyiciyle buluşan Çukur'a ünlü bir oyuncu daha katıldı. Meliha'yı canlandıracak olan Şenay Gürler dizinin kadrosuna dahil oldu. Şenay Gürler, Gülse Birsel'in Avrupa Yakası dizisindeki Fatoş rolüyle tanınmıştı. Peki Çukur'un Meliha'sı Şenay Gürler kimdir? İşte oynadığı diziler ve biyografisi

Çukur dizisine 40. yeni bölümde ünlü bir oyuncu katıldı. Dün akşam ekrana gelen Çukur'da Selim Koçovalı'nın konuştuğu Meliha karakterinin kim olduğu ortaya çıktı. Çukur dizisinde İdris Koçovalı'nın gizemli eski sevgilisi olan Meliha karakterini kimin oynayacağı uzun süredir merak konusu olmuştu. Çukur dizisinin ilk bölümünde İdris'in ilk defa söz ettiği Meliha karakterinin sırrı çözülüyor.



Ünlü oyuncu Şenay Gürler, Meliha karakteriyle Çukur dizisine katıldı.



Ay Yapım imzalı fenomen dizisi Çukur 40. yeni bölümüyle Pazartesi akşamı ekrana geldi.



Ünlü oyuncu Şenay Gürler, Meliha karakteriyle Çukur dizisine katıldı. Şenay Gürler'in canlandırdığı Meliha karakteri, Çukur'daki bir çok sırrın ortaya çıkmasını sağlayacak ve ilerleyen bölümlere damga vuracak.



Şenay Gürler, Gülse Birsel'in Avrupa Yakası dizisindeki Fatoş rolüyle tanınmıştı. Peki Çukur'un Meliha'sı Şenay Gürler kimdir?



Şenay Gürler’in en bilinen projeleri Mahsun Kırmızıgül’ün Mucize filmi ve Gülse Birsel’in Avrupa Yakası dizisidir.



Birçok projede yer alan ünlü oyuncu Şenay Gürler 28 Haziran 1966’da İzmir’de doğdu.



Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema Bölümü’nden mezun oldu. 2014-2015 yılları arasında yayınlanan Kaçak Gelinler adlı dizide Seniha Sultan Karakterini canlandırdı.



