Show TV'de ekranlara gelen Çukur'da nefes kesen sahneler yaşandı. Yayınlanan son bölümde Çukur karıştı. Yamaç'ın Çukur'u terket uyarısını dinlemeyen Vartolu savaşı göze aldı. İşte Çukur'un son bölümünde yaşananlar. Vartolu Sadettin öldü mü? 17. bölümden ilk sahne dizinin YouTube hesabından yayınlandı. Yeni bölümün yayınlanan ilk sahnesinde Vartolu'nun adamlarının tabut taşıdığı görülüyor

Çukur yeni bölümde mahalleyi baba oğula bırakmak istemeyen Vartolu'nun adımlar ortaya çıktı. Yamaç’ın önce kendisinin kurtulması, ardından Emmi ve Paşa'yı kurtarmasıyla devam eden bölümde sürpriz gelişmeler yaşandı.



İdris, Yamaç'tan 24 saat içinde Vartolu'yu göndermesini istiyor. "Bu herif bu mahalleyi terk edecek ister tabutta, ister yürüyerek" sözlerinin üzerine Yamaç, Vartolu'nun karşısına çıkıyor. Vartolu, "Ben buradayım gelsin indirsin" sözleriyle hodri meydan okuyunca ikili arasında büyük düello başlıyor. Vartolu'nun, "Sen hiçbir şey bilmiyorsun, konuşma" diye bağırması üzerine Yamaç daha fazla dayanamayıp, "Biliyorum Salih, biliyorum babamın oğlu" diyerek gerçeği bildiğini itiraf ediyor.



​Yamaç'ın, “Bu mahalleden gideceksin” diyerek Vartolu’nun Çukur'dan ayrılmasını istedi. Evi ve mahalleyi terk etmemekte ısrarcı olan Vartolu ise iki eline birden silah alarak karşılama yaptı. “Bu mahalleyi size bırakmayacağım” diyen Vartolu altınkaplamalı silahları ile çatışmaya katıldı. Celasun'un Yamaç'ın planına dahil olmasıyla Vartolu arabaya binip kaçtı.



Kaçma sırasında Vartolu'nun önünü kesen silahlı ve maskeli ekip arabayı taradı. Ardından arabaya el bombası atan silahlı kişiler arabayı havaya uçurdu.



Peki Vartolu öldü mü?



Vartolu Sadettin öldü mü sorusunun cevabı gelecek haftaki bölümde belli olacak.



17. bölümden ilk sahne dizinin YouTube hesabından yayınlandı.







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