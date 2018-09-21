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Çukur'un 35. Bölümünde neler olacak? Çukur 2.Sezon 2.Bölüm Fragman

Show TV'de izleyiciyle buluşan Çukur'da savaş başlıyor. Çukur'un 2. sezon yeni bölümünde neler olacak? Karakuzular ile Koçovalılar arasındaki savaş gittikçe alevlenecek

Çukur'un 35. Bölümünde neler olacak? Çukur 2.Sezon 2.Bölüm Fragman

Show TV'de izleyiciyle buluşan Çukur'da savaş başlıyor

Çukur'un yeni bölümünde neler olacak. 

Karakuzular ile Koçovalılar arasındaki savaş gittikçe alevlenecek!

Karakuzular, Çukur’da hakimiyetlerinin tadını çıkarırken beklenmedik anda Cumali’nin hapisten kaçıp mahalleye gelmesi tüm dengeleri değiştirecek.

İntikam yemini eden Cumali, yıllar sonra kardeşi Yamaç ile yüzleşecek ve Karakuzular’a karşı hiç vakit kaybetmeden harekete geçecek. Karakuzular’la yaşadığı olayın şokunu üstünden atamayan Yamaç da ailesini ve Çukur’u eskisi gibi toparlayabilmek için bu büyük mücadeleye katılacak.

Vartolu’nun da oyuna dahil olmasıyla işin rengi değişecek. Nefeslerin tutulacağı bölümde Çukur’un tam kalbinde beliren Karakuzular’ın gizemli adamı Ersoy’un mahalleliye söyleyecekleri büyük bir merakla beklenecek.

Sena, Vartolu’nun itirafını sindirmeye çalışırken; Karakuzular ile Koçovalılar arasındaki savaş gittikçe alevlenecek.

Etiketler; #çukur
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