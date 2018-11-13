Çukur’un 42. Bölümünde neler oldu? Vartolu Sadiş ile buluştu mu?

Çukur’un 42. Bölümünde; Babası ile meyhaneden kalkıp eve giden Yamaç gördüğü manzara karşısında şok oluyor. Sultan ile göz göze gelen Yamaç, kapının kenarına saklanıp göz yaşlarını tutamıyor. Sena’ya sarılıp ağlamaya başlayan Yamaç kendini tokatlamaya başlayınca Sena onu durduruyor.



Çukur 42. Bölümünde; Celasun’un kendisine silah doğrulttuğundan habersiz olan Cumali ile Celasun, Karakuzularla karşı karşıya geliyor ve Çukur’un çatılarında soluksuz bir kovalamaca yaşanyor. Akşın’ı gördükten sonra aileyi yeniden bir araya getirmeye kararlı olan Sena, Yamaç’ı İdris’le buluşturmak için çabalıyor. İdris ve Yamaç’ın karşı karşıya gelmesi ekran başındakilere duygu yüklü anlar yaşattı. Cumali ise İdris’i görme konusunda tereddütte kaldı ve babasını görmeye gitmedi. Ersoy’un açığını yakalayan Yamaç, bu kozu kullanmaya devam ederken Çeto’nun Vartolu için yaptığı bir plan, Vartolu’yu zorlu bir karar aşamasına sürüklüyor.



Sadiş'i cam bölmenin arkasında gören Vartolu göz yaşlarını tutamıyor ve Çeto'nun isteklerine tamam diyor. Dizinin 42. bölümü böyle sona eriyor.



Çukur'un 43. bölüm ön izlemesi ve fragmanı yayınlandığında haberimizde olacak...







