Pazartesi akşamları Show TV'de izleyiciyle buluşan Çukur dizisinin yeni bölüm fragmanı ve ön izlemesi yayınlandı. Çukur'un yeni bölümünde neler olacak?

İşte Çukur'un yeni bölümünde olacaklar?



Yeni bölümde Cumali alıkonuluyor. İçeride bir köstebek olduğu anlaşılıyor. Vartolu, Cumali'yi kurtarmaya yelteniyor.



İşte Çukur 38. yeni bölüm fragmanları ve son bölüm özeti...



Çukur yeni bölüm fragmanları izleyicilerin merakını daha da artırdı. Yeni bölümde Cumali’nin başına neler gelecek? Meliha'nın adını duyan Sultan'ın tepki vererek İdris'i şaşırttığı tanıtımda Çeto'nun, Celasun'a “Çaresiz bir adamın önünde durma çünkü onun kararlılığı kimsede yoktur!” sözleri dikkat çekiyor. Çeto'nun kimin için ölüm emri verdiği merak uyandırırken, silahlı adamlar tarafından takip edilen Cumali'nin kendisini bekleyen tehlikeden nasıl kurtulacağı heyecanla bekleniyor. Akşın'ın hayali yemeğinin yangın çıkardığı korku dolu anlar ise heyecanı yükseltiyor.







Dizinin yeni bölümü yayınlandıktan sonra 38. bölümden ilk sahne yayınlandı.



İşte o önizleme…

