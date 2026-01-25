Cumartesi günü reyting sonuçları açıklandı: Güller ve Günahlar, Survivor ve Gönül Dağı sıralaması!

24 Ocak Cumartesi günü televizyon ekranlarında yayınlanan yapımların reyting sonuçları açıklandı. Güller ve Günahlar, Gönül Dağı, A.B.İ., Çifte Milyon, Haydi Tut Elimi, Bücür ve Survivor’ın izleyiciyle buluştuğu günde, zirvenin sahibi yine değişmedi.

Total, AB ve ABC gruplarında günün en çok izlenen yapımları belli olurken, reyting yarışında öne çıkan yapım Güller ve Günahlar oldu.

TOTAL İLK 3

Güller ve Günahlar – Kanal D

Gönül Dağı – TRT 1

Güller ve Günahlar (Özet) – Kanal D



AB İLK 3

Güller ve Günahlar – Kanal D

Gönül Dağı – TRT 1

Survivor – TV8



ABC İLK 3

Güller ve Günahlar – Kanal D

Gönül Dağı – TRT 1

Survivor – TV8