Cumartesi günü reyting sonuçları açıklandı: Güller ve Günahlar, Survivor ve Gönül Dağı sıralaması!

Cumartesi akşamı ekran başında kıyasıya bir yarış vardı… Reytinglerde dengeler değişti, zirvede sürpriz bir isim yer aldı. Güller ve Günahlar mı, Gönül Dağı mı, yoksa Survivor mı kazandı? İşte 24 Ocak Cumartesi gününün çok konuşulan reyting sonuçları

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Yayınlanma:

24 Ocak Cumartesi günü televizyon ekranlarında yayınlanan yapımların reyting sonuçları açıklandı. Güller ve Günahlar, Gönül Dağı, A.B.İ., Çifte Milyon, Haydi Tut Elimi, Bücür ve Survivor’ın izleyiciyle buluştuğu günde, zirvenin sahibi yine değişmedi.

Total, AB ve ABC gruplarında günün en çok izlenen yapımları belli olurken, reyting yarışında öne çıkan yapım Güller ve Günahlar oldu.

TOTAL İLK 3
Güller ve Günahlar – Kanal D
Gönül Dağı – TRT 1
Güller ve Günahlar (Özet) – Kanal D

AB İLK 3
Güller ve Günahlar – Kanal D
Gönül Dağı – TRT 1
Survivor – TV8

ABC İLK 3
Güller ve Günahlar – Kanal D
Gönül Dağı – TRT 1
Survivor – TV8

reyting Cumartesi
