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Cumhuriyet Gazetesi davasında 7 isim teslim oldu

Cumhuriyet Gazetesi davasında cezaları onan 7 isim, İzmit Adliyesine giderek teslim oldu. 2 yıl 6 ay hapis cezası onanan Kadri Gürsel'e ise davetiye gönderilecek.

Cumhuriyet Gazetesi davasında 7 isim teslim oldu

18 kişinin yargılandığı Cumhuriyet Gazetesi davasında yerel mahkemenin kararları istinaf mahkemesince onanmıştı. 

"Silahlı terör örgütüne yardım etme" suçundan 5 yılın altında hapis cezası alanların yeniden cezaevine gireceği kesinlemişti. 

Bülent Utku, Güray Tekin Öz, Hacı Musa Kart, Hakan Karasinir, Mustafa Kemal Güngör, Önder Çelik ve Yusuf Emre,  Kocaeli Adliyesine giderek teslim oldu.

2 yıl 6 ay hapis cezası onanan Kadri Gürsel'e ise davetiye gönderileceği belirtildi.

Aynı suçtan 5 yılın üzerinde hapis cezasına çarptırılan Akın Atalay, Ahmet Şık, Murat Sabuncu, Aydın Engin, Orhan Erinç ve Hikmet Çetinkaya'nın temyiz süreci Yargıtay'da devam ediyor.


ulusal.com.tr

Etiketler; #cumhuriyet gazetesi
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