Cumhuriyet Davası'nda karar açıklanıyor :Can Dündar ve İlhan Tanır'ın dosyaları ayrıldı. 7 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası alan Akın Atalay'ın tahliyesine karar verildi. Mahkumiyet alan tüm tutuksuz sanıklara adlî kontrol uygulanmasına karar verildi

Cumhuriyet Davası'nda karar açıklanıyor :Can Dündar ve İlhan Tanır'ın dosyaları ayrıldı. 7 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası alan Akın Atalay'ın tahliyesine karar verildi. Mahkumiyet alan tüm tutuksuz sanıklara adlî kontrol uygulanmasına karar verildi





İşte verilen karar...

Bülent Yener ve Günseli Özaltay hakkında beraat kararı verildi.

Akın Atalay "güveni kötüye kullanmak" suçlamasından beraat, "örgüte yardım" suçlamasından 7 yıl, 3 ay, 15 gün hapis. 7 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası alan Akın Atalay'ın tahliyesine karar verildi

Orhan Erinç hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Murat Sabuncu hakkında "terör örgütüne yardım" suçlamasından toplam 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Kadri Gürsel hakkında "terör örgütüne yardım" suçlamasından toplam 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Aydın Engin hakkında "terör örgütüne yardım" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Musa Kart hakkında "terör örgütüne yardım" suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

Hikmet Çetinkaya hakkında "terör örgütüne yardım" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Önder Çelik, Hakan Kara, Mustafa Kemal Güngör hakkında "terör örgütüne yardım" suçundan 3 yıl 9'ar ay hapis cezası verildi.

Ahmet Şık hakkında "terör örgütüne yardım" suçundan toplam 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Emre İper hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Turhan Günay hakkında her iki suçlamadan da beraat kararı verildi.





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