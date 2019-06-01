Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) İzmir Şubesi Yönetim Kurulu, ''Cumhuriyet Gazetesi İzmir Bürosu'nda ikisi TGS üyesi dört çalışanın işlerine son verilmesinin kabul edilemez'' olduğunu bildirdi

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) İzmir Şubesi'nden yapılan yazılı açıklamada, Cumhuriyet Gazetesi'nde yaklaşık 24 yıldır çalışan 2015 yılından itibaren de temsilcilik görevini üstlenen, TGS İzmir Şubesi Disiplin Kurulu üyesi ve Genel Merkez Delegesi Hakan Dirik, 21 yıldır muhabir ve istihbarat şefi görevlerini yürüten TGS İzmir Şubesi Genel Merkez Delegesi Yusuf Özkan, Melis Apaydın İde ve reklamcı İbrahim Yoğurtçu'ya Ramazan Bayramı arefesinde "İşletmenin ve işin gereği birlikte çalışamayacağız" ifadesi kullanılan bildiriminin büyük üzüntü yarattığı belirtildi.



Açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Cumhuriyet Gazetesi İzmir Bürosu'nun 2015 yılında kapatılmasının ardından büyük emek ve mücadeleler yürüterek büronun açılmasını sağlayan temsilci Hakan Dirik ve Yusuf Özkan çok zor çalışma koşulları ve maddi sorunlara rağmen Cumhuriyet Gazetesi bayrağını Ege Bölgesi'nde yere düşürmemek için önemli çabalar göstermiş, Cumhuriyet Ege Eki'nin yeniden yayına alınmasında her türlü görevi üstlenmiş emekçi arkadaşlarımızdır. Arkadaşlarımızın bir an önce görevine geri alınmasını talep ediyoruz. Alınan bu yanlış karardan dönülmesini istiyoruz."



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