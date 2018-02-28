Cumhuriyet Gazetesi muhabiri Deniz Ülkütekin hiçbir gerekçe sunulmadan işten çıkarıldı. Ülkütekin ve üyesi olduğu Türkiye Gazeteciler Sendikası da gazete önünde tepki açıklaması yaptı. Cumhuriyet Gazetesi'nin eskiden bir ağırlığı vardı diyen Ülkütekin, kendisine haksızlık yapıldığını söyledi.

Cumhuriyet Gazetesi muhabiri Deniz Ülkütekin hiçbir gerekçe sunulmadan işten çıkarıldı



Deniz Ülkütekin yaptığı açıklamada, "Yaz aylarında başlayan bir durum zorunlu izne çıkarıldım.138 gün birikmiş iznim vardı bunları zorunlu olrak kullanmam gerektiği söylendi." dedi.



Önce zorunlu izne çıkarıldı sonra işine son verildi.

"Kendi kişisel durumumdan dolayı değil aynı zamanda sendikamızın gazetemizde örgütlü olmasından cumguriyet gazetesinin birikimleri ve değerlerinden dolayı bunu sakıncalı davranış olarak görüyoruz."



Deniz Ülkütekin...Hem Cumhuriyet Gazetesi muhabiri hem de TGS işyeri temsilcisi.Gazetede yaşanan zor şartlara rağmen çalışmaya devam etti.

"Gazetede yaşanan zor şartlar vardı biz bunları hiç dile getirmedik."



Yıllarca çalıştı emek verdi. Aniden işten çıkarıldı,üstelik çıkarılırken de hiç bir gerekçe sunulmadı.



Ülkütekin'i arkadaşları ve TGS üyeleri de yalnız bırakmadı.Gazete önünde basın açıklması yapıldı.





HABER-KAMERA:OSMAN ERBİL

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