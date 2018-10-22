Cumhuriyet 95, Ulusal Kanal 18 yaşında. Antalya’da Ulusal Gönüllüleri Cumhuriyet Balosu etkinliğinde bir araya geldi. Eski cumhuriyet balolarından esintilerle, valsler ve zeybekler eşliğinde kuruluş coşkusu yaşandı. Hem cumhuriyetimizin hem de Ulusal Kanal’ın yeni yaşı kutlandı. Erken kutlamaya çok sayıda Ulusal gönüllüsü katıldı.

Cumhuriyetimizin ve Ulusal Kanal’ın yeni yaşı için bir araya geldiler. Erken kutlamada katılımcılar ant içtiler.



Antalya’da Ulusal Gönüllüleri Cumhuriyet Balosu’nda buluştu. Gönüllüler, kuruluş coşkusunu Cumhuriyet dönemi balolarından esintilerle, valsler ve zeybekler eşliğinde yaşadı.



Baloda, Ulusal Kanal Yönetim Kurulu Başkanı Adanan Türkkan katılımcılara seslendi.



AKUT Kurucu Başkanı ve ADD Genel Başkan Yardımcısı Nasuh Mahruki, konuşmasının büyük bir bölümünü cumhuriyetin kuruluş felsefesi ve tarihi sürecine ayırdı. Bugüne de örnek olması gereğine işaret etti.



Mahruki, tüm yurttaşları İmeceye davet etti.



Marşlar ve türkülerle balo gecenin geç saatlerine kadar sürdü.



Ulusal Kanal’ın İMECE çağrısına Balıkesir’in Edremit İlçesi de kulak verdi. 100 gönüllü yurttaşımız, Ulusal Kanal yararına kahvaltı düzenledi. Evlerden poğaca ve börekler yapıldı, Küreci restoran piknik alanını bağışladı. Biletler satıldı Ulusal Kanal’a bağışlandı. Ulusal Kanal Genel Müdür Yardımcısı Erdem Özdemir, etkinliğin bu özelliğine vurgu yaptı.



İMECE buluşmasında deneyimli spiker Gülgun Feyman da katıldı.







HABER: DEVRİM DÖNMEZ

KAMERA: AKIN KARA

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