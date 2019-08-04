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Cüneyt Cebenoyan'ın cenaze töreni ne zaman

BirGün yazarı ve sinema eleştirmeni Cüneyt Cebenoyan, hayatını kaybetti.

Cüneyt Cebenoyan'ın cenaze töreni ne zaman

BirGün Gazetesi yazarı ve sinema eleştirmeni Cüneyt Cebenoyan, dün Seydişehir ilçesinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Cebenoyan'ın eşi Ayşegül Cebenoyan da kazada yaralandı.

Cebenoyan'ın kardeşi Yasemin Cebenoyan, PKK terör örgütünün 1994 yılında Taksim'deki The Marmara Oteli'ne düzenlediği saldırıda hayatını kaybetmişti. Cebeneyon, 1999 depreminde iki yaşındaki oğlu ile anne ve babasını kaybetmişti.

Cenaze töreni detayları belli oldu
Gazeteci Cüneyt Cebenoy'ın cenaze töreniyle ilgili detaylar da belli oldu. Cebenoyan’ın cenazesi, 5 Ağustos Pazartesi günü öğle namazına müteakiben Zincirlikuyu Camii’nden kaldırılacak.

Etiketler; #Cüneyt Cebenoyan
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